Ibai muestra todas las fuentes de ingresos que tiene y revela su increíble contrato con Twitch: "Los anuncios me dan igual"

Ibai Llanos es uno de los streamers más grandes a nivel nacional, y también internacional. Por eso, junto con AuronPlay, El Rubius o TheGrefg, hay mucha especulación sobre el sueldo mensual y anual que consiguen.

En su último directo, el vasco ha revelado con qué gana más dinero en su día a día para mostrar el poder que tiene sobre Twitch. La plataforma de Amazon ha vuelto a generar controversia al cambiar su política de remuneración y pedir a los creadores que pongan más anuncios.

Mientras que IlloJuan ha asegurado que él se niega a utilizar publicidad, a pesar de la presión de la empresa, Llanos ha comentado que su contrato exclusivo, diferente al de la mayoría, le obliga a tener anuncios automáticos.

En una rápida nota, Ibai ha hecho un ranking de sus cinco mejores fuentes de ingreso. Para empezar KOI, su equipo de eSports junto con Piqué. Si es cierto que no genera dinero de manera activa, su venta supondría un ingreso de varios millones.

Por lo que sí percibe mucho sueldo anualmente es por lo que ha llamado "patrocinadores personales". Cupra, Telepizza, Samsung, Infojobs o Fotocasa no solo pagan por formar parte de todos sus directos, sino que además crean numerosos eventos con el streamer que le permite recibir todavía más dinero.

Este ingreso está por encima de la monetización de Twitch. Ibai, al contrario que el resto de streaming que ganan el 70% de sus suscripciones, recibe el 80% de los 3,99 euros que pagan los españoles por suscribirse a su canal.

Un acuerdo que, según ElXokas, es exclusivo para aquellos que llegaron a Twitch hace unos años con una popularidad en internet anterior a su etapa de streamers y que les ha dado más beneficios. Sin embargo, también les obliga a introducir publicidad.

"Los anuncios no sé donde están en la lista, me da totalmente igual", ha explicado: "No los pongo por avaricia". Sin embargo, ha asegurado que los entiende porque "el contenido luego es gratuito". Aun así, pide a Twitch que use ese dinero para mejorar su trabajo con los servidores y su trato a otros creadores más pequeños.

¿Cuánto gana Ibai Llanos?

El streamer ha señalado entonces que, además de los acuerdos publicitarios, también consigue generar ingresos con YouTube. Algo que sumado con lo de Twitch, hace que muchos calculen que incluso puede llegar a ingresar medio millón de euros al mes.

Una elevada cifra que basa en un desliz que el creador tuvo el año pasado cuando mostró que, gracias a las suscripciones, Twitch le ingresaba unos 100.000 euros al mes.

Teniendo en cuenta que eso no es lo que más dinero le genera anualmente, hay que contar que los patrocinios también le hacen cobrar 100.000 euros, o más.

Por lo tanto, aunque 500.000 euros es una cantidad muy muy alta, es posible que Llanos sí que cobre al mes más de 200.000 euros. Lo que se convierte en más de dos millones al año.