Nagore Robles rompe a llorar al completar su primera maratón de cuatro horas por las calles de Berlín: "¡Reto conseguido!"

Superar un gran reto siempre es motivo de felicidad y orgullo. Así se siente Nagore Robles que, tras mucho esfuerzo y dedicación, ha conseguido superar su primera maratón. La colaboradora ha cumplido un sueño llegando a la meta de la carrera de Berlín, donde ha vivido grandes emociones.

Nagore Robles vivió este domingo un día inolvidable que terminó en lágrimas de emoción por el esfuerzo realizado. Al comienzo de la jornada, la colaboradora confesó a sus seguidores que se encontraba muy nerviosa por el reto que tenía por delante.

"Ya ha llegado el gran día. Pase lo que pase, yo ya me siento orgullosa. He luchado mucho por llegar hasta aquí. Ha habido mucho esfuerzo en cada entreno. Y cada sesión de rehabilitación para que mi rodilla (lesionada justo hace un año) se recuperara. Solo espero disfrutarla y ser consciente del día tan importante en mi vida en el que me encuentro", aseguraba.

La exconcursante de Gran Hermano consiguió recorrer 42 kilómetros en una carrera que duró para ella más de cuatro horas por la capital de Alemania. Además, en algunos momentos estuvo acompañada por sus seguidores, ya que retransmitió en directo varios instantes.

"Gracias a cada persona que me ha apoyado para llegar aquí. Va por todos ellos y por vosotros", afirmó en una publicación en la que aparece junto a la medalla ganada por haber completado la maratón.

Nagore Robles anunció este reto en agosto. "Tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y, sobre todo, personal, al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42 kilómetros, y además en Berlín", confesó a sus seguidores.