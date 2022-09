Rocío Carrasco e Isabel Rábago, de fiesta: risas, complicidad y la música de Quevedo 

De todos es conocida la amistad que une a Isabel Rábago y Rocío Carrasco. Reconocido por la propia periodista en alguna que otra ocasión en televisión, ahora han hecho gala de esa relación tan estrecha y se han ido de fiesta.

Ha sido la propia periodista la que ha querido hacer partícipes a sus seguidores de esta divertida noche. Una velada en un local de moda en la que no han faltado gestos cómplices entre ambas, abrazos, besos y, sobre todo, muchas risas.

Tampoco faltó Quevedo, uno de los artistas de moda del momento. "Pura vida", añadía la periodista como hashtag a un abanico de fotos en Instagram donde se ve a las amigas abrazadas y entre risas.

La hija de 'la más grande' está inmersa en la emisión de la docuserie En el nombre de Rocío, que repasa la vida de Rocío Jurado y que, en el último episodio, se centró en su enfermedad y muerte.

Durante su última emisión, se recogieron unas declaraciones de la familia mediática de la artista y su hija, Rocío Carrasco. En ellas, Amador Mohedano, tío de la hija de 'la más grande', arremete contra su sobrina, asegurado que van a tomar medidas legales: "Toda la familia va a denunciarla", amenazó. También emitieron unas imágenes de Ortega Cano que también dejaba entrever que podría tomar medidas legales contra las últimas declaraciones de Rocío Carrasco.

La propia Rocío Carrasco contestó a su familia. "Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque no está todo contado", advirtió.