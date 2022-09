Ante la noticia de que Ortega Cano estaría dispuesto a un cara a cara con Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado ha querido responder con contundencia, y se ha mostrado completamente abierta a dicho enfrentamiento, además de lanzar algún dardo a la familia de su madre, que han amenazado con demandarla.

"Las reacciones del entorno de mi madre son como pataletas. No tienen fundamento, ni constancia de nada. Cuando digo que se esperen, es porque aún quedan muchos capítulos. Que no sean impacientes. Si quieren demandar, que esperen", ha explicado Rocío a las cámaras de Sálvame.

Rocío no ha tenido buenas palabras para el que fuera marido de su madre y se ha mantenido firme frente a él. "El cara a cara de Ortega lo acepté al segundo que me enteré que había lanzado el guante. ¿Que lo vaya a tener? No creo. Al matador le falta. Tiene miedo a la realidad. Es valiente para unas cosas y muy cobarde para otras".

¿Habrá cara a cara? Rocío está totalmente dispuesta. "El cara a cara no sé cómo empezaría. Supongo que con un "hola, matador". Mi relación con él no cambia de la noche a la mañana. El motivo está en el documental. Su actitud no me ha sorprendido porque esa cara la conozco. Bueno, y alguna otra más".