Rocío Carrasco reta a José Ortega Cano: "Ya no hay miedo y mamá no se calla"

Las demoledoras declaraciones de Rocío Carrasco en la segunda entrega de su docuserie han hecho que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano interpongan demandas contra ella. En medio de toda la polémica, la hija de Rocío Jurado ha reaparecido sonriente y plantando cara otra vez a su familia mediática.

Carrasco, acompañada por Fidel Albiac, asistió a la presentación de Libre, el último trabajo de Sofía Ellar, donde no paró de bailar las nuevas canciones de la artista. En el mismo evento, Rocío ha vuelto a retar al torero.

"Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy", dijo la hija de Pedro Carrasco en los micrófonos de la prensa, siempre con una gran sonrisa en la cara.

Esas más que posibles demandas hacia Rocío Carrasco no le dan nada de miedo. "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", avisó hace unos días.

Los ataques de su familia no parecen afectar a Rocío Carrasco, que está viviendo un momento muy bueno a nivel personal, pero también profesional. La expresentadora está triunfando con la docuserie, cuya audiencia es muy buena. Además, el musical que rinde homenaje a su madre, recién renovado, está teniendo buena acogida y con el museo de Chipiona ya ha recaudado miles de euros.