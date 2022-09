La diputada Ana Oramas dejará la política nacional para volver a Canarias

La diputada nacional de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha anunciado este viernes que ha decidido regresar a la política regional, y ha añadido que la única condición que ha puesto para ello ha sido la de quedarse, y de ese modo no volver a ser candidata en unas elecciones generales.

Ana Oramas, que ha sido diputada regional y alcaldesa de La Laguna, ha manifestado en Radio Club Tenerife que en estos momentos "tan difíciles" que llegan para Canarias y el país ha tomado la decisión de aportar más a su tierra desde el ámbito regional

La diputada reconoce que es tan importante aportar desde la política regional como hacerlo desde el ámbito nacional, y ha indicado que tanto el secretario general de su partido, Fernando Clavijo, como el insular, Francisco Linares, han preguntado si pueden contar con ella "y les he dicho que sí".

Ha asegurado que no se plantea estar en un puesto ejecutivo o ser candidata al Cabildo de Tenerife sino "volver" a la política regional en el Parlamento de Canarias, y "sólo he puesto la condición de que si vengo es para quedarme", porque, ha añadido, "no voy a venir y luego" presentarse a las generales.

Oramas está convencida de que tiene mucho que aportar al equipo que su partido está conformando, y que CC tiene la oportunidad de volver a gobernar Canarias y las principales instituciones de la Comunidad Autónoma. Pero, ha subrayado, lo importante "no es ganar las elecciones" y sí "tener los mejores equipos para después ganar y ayudar a Canarias".