Sarah Morris, Pedro Piqueras y Shireen Abu Aklen, premiados por su calidad y compromiso con el periodismo

Las asociaciones de corresponsales, medios internacionales y prensa extranjera hacen del periodismo una actividad necesaria y destacada por su servicio y calidad, así como por su compromiso con la independencia y la verdad.

Es por ello que el Club de la Prensa Internacional ha querido homenajear a diferentes periodistas, profesionales e instituciones en los Premios Internacionales de Periodismo, donde está claro que "sin periodismo no hay democracia", ya que el trabajo realizado beneficia a la sociedad y abre un camino nuevo para conseguir la libertad.

La gala de este año, presentada por la periodista Ángeles Blanco, ha tenido lugar en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, situado en el Parque del Retiro (Madrid). Allí han acudido varios de los rostros del mundo del periodismo y la comunicación, algunos de los cuales han sido premiados.

🏆Premios Internacionales de Periodismo 2022



Mejor corresponsal español @MDFzonacaliente @oscarmijallo

Mejor trayectoria profesional Pedro Piqueras

Mejor corresponsal extranjero en España @sarahmorriseuro

Mayor repercusión Internacional @Fun_Realmadridhttps://t.co/c6i2fV68p0 pic.twitter.com/Tz56yGoSMZ — Club Internacional de Prensa (@clubinterprensa) July 22, 2022

Sarah Morris, periodista británica y actualmente corresponsal de la cadena de televisión France24, ha sido una de las galardonadas y ha recibido el premio a 'Mejor corresponsal extranjero en España' por dar a conocer con rigor y objetividad las noticias españolas en distintos países.

La comunicadora es también columnista de 20minutos, donde empezó contando sus recuerdos de dar a luz en Madrid al principio de la pandemia, hasta demostrar que no siempre se dimite por un escándalo, incluso perteneciendo a las democracias supuestamente más avanzadas del mundo.

La periodista Sarah Morris junto a Encarna Samitier, directora de '20minutos'. JOSE GONZÁLEZ

"En España hay periodistas magníficos y durante estos años he aprendido mucho de ellos. Se nota que tienen muchas ganas de aprender y mejorar continuamente en la profesión, un valor que tienen pocos países en los que solo se piensa en estar en el mejor medio", son las palabras que la británica ha ofrecido al recoger el premio.

Otro de los presentes en el evento ha sido el conductor de informativos Pedro Piqueras, premiado a la 'Mejor trayectoria profesional'. El comunicador ha asegurado que, actualmente, "los periodistas son más importantes que nunca".

"Ha sido un camino largo y en él me he equivocado muchas veces, pero me encanta contar cosas, me ha gustado toda la vida y creo que lo seguiré haciendo siempre", ha dicho en forma de agradecimiento por el galardón.

Pedro Piqueras recibe el premio a 'Mejor trayectoria profesional'. JOSE GONZÁLEZ

El periodista Óscar Mijallo y el cámara Miguel de la Fuente han recibido el premio a 'Mejor corresponsal español'. Durante sus discursos, ambos han estado de acuerdo en que "haber ido juntos a la guerra es un privilegio, y más cuando otros muchos compañeros de profesión se han quedado en el camino".

En cuanto a instituciones, la Fundación del Real Madrid ha sido galardonada con el premio a la 'Mayor repercusión Internacional', recogido por el exjugador Álvaro Arbeloa, por su labor socioeducativa en más de 90 países y su empeño en divulgar y promover los valores deportivos en la ciudadanía; y la Casa México, con el 'Premio Comunicación', por su misión de contribuir al desarrollo del país latinoamericano en España y al fortalecimiento de su relación bilateral.

Álvaro Arbeloa recoge el premio a la 'Mayor repercusión Internacional'. JOSE GONZÁLEZ

Asimismo, varias de las asociaciones que conforman el Club Internacional de la Prensa han repartido sus propios premios. Para ello, el evento contó con la presencia del Presidente de Corresponsales de Prensa Extranjera, Bertrand de la Grange, el Presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Fernández Arribas, la Presidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, Sully Fuentes, el Presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes, Kamal Salim Malawa, y el Presidente de la Asociación Prensa Africana, Abuy Nfubea.

La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) ha otorgado a Antonio Banderas, quien no ha podido asistir por Covid, el 'Premio ACPE de Cultura'; a Carlos Alcaraz, que no ha estado presente por compromisos profesionales, el 'Premio ACPE de Deporte y Superación'; a Bertín Osborne, el 'Premio ACPE de Periodismo Innovador'; y al parque Puy du Fou, el 'Premio APCE Turismo e Identidad'.

Otra de las asociaciones presentes ha sido la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes, la cual ha premiado a la recién fallecida Shireen Abu Aklen. La periodista palestina fue asesinada por un disparo que, según los indicios, procedía del estado israelí.

Husni Abdel Wahed y Kamal Salim Malawa recogen el premio de la fallecida Shireen Abu Aklen JOSE GONZÁLEZ

En su memoria y representación ha recogido el premio Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España. En su discurso, de Abu Aklen dijo que fue "una periodista comprometida con su profesión". "El periodismo no es solo informar, sino también formar, transmitir y educar, y en el caso de Palestina no es posible desarrollar esta profesión libremente", ha defendido.

"Dicen por ahí que cuando comienza una guerra, la primera víctima es la verdad y cuando los palestinos intentan trasmitir esta información, son asesinados. Por ello, el asesinato de Shireen no puede pasar desapercibido", ha concluido.

Varios de los premios han sido entregados por José Luis Martinez-Almeida, el actual alcalde de Madrid, quien ha querido dedicar unas palabras al mundo del periodismo y a sus profesionales, haciendo hincapié en los corresponsales fallecidos: "El periodismo es una de las profesiones más bellas y arriesgadas, así como especial para el funcionamiento de una democracia libre".