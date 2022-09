Sarah Morris, reportera de France24 y columnista en 20minutos, ha sido nombrada "Mejor corresponsal extranjera en España” por el Club Internacional de Prensa por dar a conocer las noticias españolas en distintos países "con rigor y objetividad". Con marcado acento british se dice satisfecha de estar afincada aquí, porque ha podido vivir momentos que "llenarán los libros de Historia" (pandemia, crisis, abdicación del monarca o el Mundial) mientras en Reino Unido tal vez hubiera escrito noticias que al día siguiente sirven para envolver "fish and chips".

Enhorabuena por el premio, lo primero, que nos da la oportunidad de conocer cómo trabaja una corresponsal en España. ¿Qué le trajo a este país y qué recuerdos guarda de los primeros tiempos?

¡Muchas gracias! Llegué a España para aprender español en 2004/2005. A Almería. Pero volví al periodismo en Bruselas. Es la típica historia, había conocido a alguien en Almería y seguimos de novios a distancia, así que volví, primero a Almería y luego a Madrid. Me separé de aquel novio, pero yo estaba trabajando para Reuters, donde me quedé diez años. Me incorporé a France24 en 2008 y llevo desde entonces como corresponsal para España y Portugal.

¿En qué se fija una corresponsal extranjera en España?

Es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Qué interesa a los oyentes o telespectadores de España? Cualquier evento mundial que concita atención internacional es donde nos fijamos. He cubierto sucesos muy tristes cómo el descarrilamiento del tren en Galicia en 2013 y atentados de ETA cómo los de 2009. He cubierto también cambios a las leyes donde España está considerada pionera cómo la legalización del matrimonio gay y las medidas para luchar contra la violencia de genero. Las crisis económicas, las visitas del papa o el fútbol, mucho fútbol.

Cuando trabajaba en la prensa en el Reino Unido, se decía que las noticias de hoy son los fish and chips de mañana, para destacar que había que sacar algo antes de la competencia pero que mañana la noticia no valía mucho, pero en España he vivido momentos históricos, como cuando quitaron a Franco del Valle de los Caídos, o la abdicación del rey... tienes la sensación de que vives noticias que estarán en los libros de historia.

Es muy importante no ser arrogante, no ser un corresponsal que dice este país es un desastre y todo se hace mucho mejor en Francia o Gran Bretaña

¿Cómo combate los estereotipos y los clichés?

Pues creo que es muy importante no ser arrogante, no ser un corresponsal que dice que este país es un desastre y todo se hace mucho mejor en Francia o enGran Bretaña. Porque los países suelen tener muchos de los mismos problemas. Tampoco caer en clichés como "Spain is Different" y esas tonterías que impiden profundizar en la realidad. Yo intento explicar las cosas específicas de España mirando los hechos y lo que me cuentan los españoles, para que realmente la información sea lo más certera posible. En la pandemia de coronavirus, por ejemplo, había tendencia a pensar '¡Oh! ¡Vaya cómo está España!, porque había cifras muy altas, pero al final ocurrió en el resto de países. Yo intenté no caer en decir que vaya desastre, porque estaba convencida de que no solo ocurriría aquí y el tiempo me dio la razón. Pero sí que vi titulares en algún reportaje de la prensa británica que hablaban de forma condescendiente de España, como si la culpa de la pandemia fuera de España.

Sarah Morris en un momento de la entrevista. José González

Es fácil hablar con la gente, tener fuentes, porque los españoles hablan, hablan y tienen una buena opinión de los periodistas, cosa que no pasa en todos países

¿Se lo ponemos fácil los españoles para poder informar de nosotros?

Es un país bastante fácil porque es fácil hablar con la gente, tener fuentes, porque los españoles hablan, hablan y tienen una buena opinión de los periodistas, cosa que no pasa en todo los países. Los españoles valoráis nuestro trabajo y creéis que lo que hacemos es importante para la democracia. La gente puede opinar de todo delante de un periodista y cree que si tienen una queja sobre cómo funcionan los servicios públicos, los medios pueden transmitirla y así se ayuda a otra gente.

¿Qué le pregunta su familia y amigos de España?

Depende del momento. Durante la pandemia, preguntaban, por ejemplo, si habían llegado las vacunas y si hay mucho negacionista. Pero, de normal, te preguntan por Cataluña, o sobre los famosos que has entrevistados, como Rafa Nadal. También por futbolistas o la Familia Real. Eso es un capítulo a parte, la princesa Letizia sale mucho en la prensa británica, los tabloides llenan páginas y páginas con familias reales, pero lo que más buscan son mujeres guapas y si son de familia real mejor. De Letizia sacan sus vestidos, te dicen si lo puedes comprar en Zara...

No pude votar (el referéndum del Brexit) porque llevaba diez años fuera y cuando ves que la votación se ha decidido por tan pocos sufragios y va a afectar a generaciones y generaciones pues lo vives con tristeza

Usted que se declara “europeísta” ¿Cómo vivió el Brexit desde este lado?

Lo viví con muchísima tristeza. He pasado la mayor parte de mi vida fuera del Reino Unido y en países de la UE y con el Brexit me di cuenta de que las nuevas generaciones no van a tener las posibilidades que yo tuve. Tengo un ahijado que tenía 16 años cuando se votó el Brexit y está enfadadísimo. No pudo votar y ahora no tiene la posibilidad de trabajar fuera de Inglaterra. Lo vivo con tristeza. Cuando se votó, además, había una ley que impedía participar a los que llevaran 15 años fuera. Y cuando ves que la votación se ha decidido por tan pocos sufragios y va a afectar a generaciones y generaciones pues lo vives con tristeza. Sobre todo, ahora que se sabe que la campaña no fue transparente ni limpia. Que se dijeron mentiras. Realmente lo vivo con tristeza.

Vienen curvas este otoño en su país de origen. ¿Qué cree va a ocurrir tras la sustitución de Boris Johnson?

Lo que veo es una política continuista, pero quizás sí hay una cosa buena: Boris Johnson traspasó todos los límites éticos y su partido le ha echado porque los diputados han entendido que el público no aguanta algunos de los límites que él ha roto, sobre todo con las fiestas, o el que haya cambiado las reglas para favorecer a amigos en el Parlamento que a su vez han roto todas las reglas. Abre una posibilidad de devolver prestigio al Parlamento. La incógnita es ver cómo gestionará el nuevo liderazgo la relación con la UE, si sigue manteniendo que el Brexit funciona, pese a todos los problemas que implica, como falta de profesionales en hospitales. Además, tendrá que afrontar un otoño complicado por la penuria económica de muchas familias británicas.

Después de tantos años fuera.... ¿de dónde es Sarah Morris?

(Risas) Ahora soy española, pedí la nacionalidad y en marzo conseguí el DNI y el pasaporte, pero mi familia se mudó tanto que ni de pequeña sabía de dónde era. Por el hecho de que trabajo y escribo en inglés, siempre mantendré la parte cultural británica. Aunque para ser española me han hecho renunciar al pasaporte británico, nunca podré renunciar a mi cultura. De todas maneras, creo que eres feliz en el sitio donde encuentras tus amigos, tu trabajo y tu bienestar y España me ha dado todas esas cosas.