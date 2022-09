La relación de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia parece consolidarse a pasos agigantados. Tal como ha detallado la revista Lecturas, la pareja ha disfrutado de unas agradables vacaciones en Formentera, donde no se han preocupado de esconder su amor.

El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de la noticia y los colaboradores no han dudado en comentar la relación del exduque de Palma. Así, Sandra Aladro ha destacado que "este reportaje demuestra que la pareja no solo no está herida, sino que está en su mejor momento".

Por su parte, Joaquín Prat ha apuntado: "No he visto un beso de Iñaki a la infanta Cristina como el que veo en la revista". A esto, Aladro ha respondido que Urdangarín y Armentia "estaban en un momento de pasión en la playa y estaban así todo el día", unas palabras que el resto de compañeros del Club Social han celebrado.

"Jamás se le ha visto en esta actitud con la infanta Cristina", ha señalado Marisa Martín Blázquez, a lo que Alessandro Lecquio ha apuntado: "Estas fotos demuestran lo que es la relación normal de una pareja, por mucho que fastidie a los agoreros que este verano finiquitaron la relación".

"Este señor salió de la cárcel con ganas de romper su vinculación con la familia real y creo que Ainhoa le está ayudando a volver a ser una persona normal. Una cosa más, habéis dicho que esto no se vio con la infanta Cristina, yo quiero pensar que sí existió, más que nada por respeto a sus hijos. Que sí tuvieron momentos como estos, pero no hubo la suerte de pillarlos", ha agregado el conde.

Finalmente, Lecquio ha recordado: "Urdangarín dejó plantada a su novia, Carmen Cami, en el altar para irse con la infanta Cristina. Fue una elección calculada, dejando a la otra bien plantada. No nos olvidemos de que este señor es un trepa de tres pares de narices que mientras estaba con la infanta escribía cartitas a diestro y siniestro a todas las señoras. Este señor se fue con la infanta por ser la infanta, sí. Dice que ahora es un hombre libre, pero tuvo la oportunidad de serlo antes".

"Él podía no haberse casado con la infanta Cristina porque tenía otra novia", ha agregado el conde, a lo que Patricia Pardo ha apuntado: "Podría no haber delinquido, también".