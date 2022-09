Comprar juguetes fuera de temporada de regalos sale más barato: hoy, más de 80 modelos de Barbie desde 10 euros

Si pensamos en juguetes icónicos para nuestros hijos, nos vienen a la mente algunos como los Playmobil o las Barbies, lo que nos demuestra que un poco de plástico, menos de 100 gramos y no más de 30 centímetros son suficientes para que los niños disfruten y sueñen todas las tardes. Pero, la tendencia de los padres es renovar estos muñecos favoritos de sus hijos e hijas cuando llega la navidad o los cumpleaños, momentos en los que pueden resultar más caros.

Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos que no dejes escapar ofertas como las de Amazon, que te permiten comprar juguetes fuera de temporada para ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, esta semana en el ecommerce más de 80 modelos de Barbies distintos y de accesorios tienen más de un 20% de descuento para que puedas comprar el último modelo de sirena por solo 10 euros.

Algunos de los modelos favoritos con más valoraciones de usuarios son la Barbie Dreamtopia, la más versátil en cuanto a accesorios y moda, o la Barbie Fashionista con ¡articulaciones flexibles!, que te sorprenderá. Pero, hay muchos otros modelos disponibles, así que si no te quieres perder la selección que hemos hecho desde 20deCompras, sigue leyendo.

-¡Mejor con sorpresa! Barbie sirena con cambio de color y siete colores distintos. Hasta que los más pequeños no saquen esta Barbie de su clausura no descubrirán el estilo único de arcoíris de la muñeca que les ha tocado. Para poder liberar a la sirena, y sus colores, como no, necesitaremos agua. Solo hay que llenar el tubo de agua templada, meter a la muñeca Barbie, remover y liberarla para descubrir sus secretos. Y, en caso de que quisiéramos volver a esconder sus colores, solo necesitaremos agua fría.

¡Descubre los colores de tu sirena! Amazon

-La Barbie más viajera. Por poco más de 21 euros puedes conseguir una de las muñecas con más accesorios de Barbie, la viajera. Modelo que, por cierto, acumula ya 29.552 valoraciones positivas en Amazon y casi cinco estrellas porque es una de las favoritas.

¡Siempre preparada para cualquier viaje! Amazon

-¡Para los mejores canguros! Barbie también tiene disponibles muñecos de bebé para que las Barbies los cuiden y este, en especial, es para ¡la hora del baño! Con bañera y hasta patito de goma. Los pequeños de la casa podrán llenar el baño de burbujas y conseguirán que se vayan del bebé Barbie hasta las manchas de helado de la cara.

¡Con la mejor relación calidad-precio! Amazon

