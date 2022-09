Anabel Pantoja y Yulen Pereira se escapan a Nueva York para afianzar su relación

Anabel Pantoja y Yulen Pereira quieren afianzar su relación. Y qué mejor para eso que pasar tiempo juntos. En España o fuera, como han demostrado a lo largo del verano.

En esta ocasión, la nueva pareja se ha ido de viaje a Nueva York, donde ya pasea su amor. Lo ha hecho junto a algunos de sus compañeros de Supervivientes como Ana Luque y su marido, así como Tania Medina y Alejandro Nieto, tal y como ha compartido la influencer en sus redes.

Un viaje que le sirve a Anabel para alejarse de la realidad que vive en España. La andaluza vive un momento delicado debido al estado de salud de Bernardo, su padre, quien se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla.

La exconcursante no quiso contestar responder preguntas sobre su padre, pero sí aclarar cómo se encuentra su estado de salud: "Mi padre está bien, muchas gracias por el interés, pero ya no voy a hablar nada de mi padre, ni del estado ni nada", tal y como declara Europa Press.

"Como entenderéis, la cosa es seria y no es como para estar dando aquí todos los días un parte. Después se utilizan cosas y no me da la gana", dijo.

Anabel Pantoja y Yulen, en Nueva York. INSTAGRAM ANABEL PANTOJA

La influencer ha puesto así tierra de por medio con su ex, Omar Sánchez, que participa en Pesadilla en el paraíso, donde no perdió la oportunidad de hablar también sobre ella, y dejó claro que sentía una gran decepción, quien hasta hace meses era su esposa.

"Decepción. Antes de entrar a Supervivientes dijo que no iba a hacer nada. Yo también dije que no iba a hacer nada. Hay que vivir todos los momentos como te salgan. Después te das cuenta de cosas y sientes decepción. No podría volver confiar en ella", aseveró Sánchez.