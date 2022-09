Omar Montes se enfrenta a los policías por someterle a un control y lo emite en directo en Instagram: "¿Me vas a parar a mí?"

Omar Montes ha protagonizado un incidente con la Policía que está causando un gran revuelo en las redes sociales. Después de dar un concierto en Peñíscola, el cantante fue parado por la policía para someterle a un control rutinario, momento en el que Montes aprovechó para retransmitir en directo en Instagram el incidente.

Según se aprecia en él, el agente le pide al artista que apague su teléfono, pero este, lejos de hacerlo, le replica con lo que le está molestando: que le paren tras dar el show. "Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a parar a mí porque yo vengo aquí a cantar. ¿Me vas a parar a mí?", se ve decir a Montes.

Los policías le dicen que solo hacen su trabajo -"es un control de seguridad ciudadana y, por la seguridad del control, que usted esté grabando…"-, a lo que Omar replica: "Es sospechoso, no me fio un pelo, os he visto un poco raros. Respeto a la seguridad, decís que no me conocéis, tú le acabas de decir a tu compañero quién soy, o me conocéis, o no me conocéis".

Una tercera agente se acerca y hace hincapié en que está grabando. "Yo contento y alegre de tu privacidad, no te voy a grabar, simplemente me parece raro que me pongas el coche patas arriba cuando me acabas de ver cantar hace una hora", responde Montes.

El cantante Omar Montes discute con la Policía en un control de seguridad ciudadana pic.twitter.com/YY89JP4OFH — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 17, 2022

Tras emitir él mismo el incidente por las redes sociales, el cantante ha sido duramente criticado por su actitud desafiante con los agentes, que, señalan los internautas, solo hacían su trabajo. Además, le echan en cara a Omar que intente beneficiarse de su condición de persona pública para tratar de librarse de un control policial.