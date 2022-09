El hombre de Palma detenido por apuñalar a su mujer: "La pena es que no la he matado"

El hombre detenido por intentar asesinar a su mujer en Palma y que se enfrenta a una pena de 25 años de prisión expresó que lamentaba "no haberla matado", según relató un agente de la Policia Nacional que intervino en 2020 en la escena del crimen y que ha prestado declaración este viernes ante la Audiencia Provincial de Baleares como testigo en el juicio.

El hombre, que acuchilló a su mujer furioso al creer que tenía un amante, sostiene que iba drogado y que no recuerda nada. Cuando el hombre fue detenido y le informaron de que le imputarían una tentativa de homicidio, éste dijo que lo sabía "perfectamente" y añadió: "La pena es que no la he matado".

Además del incidente con su expareja, el procesado también intentó acuchillar a otro hombre porque creía que era amante de su mujer. Por todo ello, el detenido se enfrenta a una pena de cárcel por varios delitos de malos tratos, un delito de asesinato en grado de tentativa, uno de homicidio en grado de tentativa y otro de amenazas graves. La abogada de la víctima solicita una pena de 18 años al acusar solamente por los delitos que afectan a la mujer.

Creía que tenía un amante

El acusado reconoció que la semana anterior al incidente, insultó a su pareja después de verla "subir al piso" de un hombre que él creía que era su amante. "¿Usted sospechaba que era el amante de su mujer?", ha preguntado la fiscal. "Sospechaba, no", ha respondido el procesado, dando a entender que estaba seguro de ello. El hombre insistía en que la víctima "decía que se iba con sus amigas" y en realidad estaba con otro. "¿No podría ser su amigo?", ha preguntado entonces la representante del Ministerio Público. "Vale", ha contestado él de malos modos.

El acusado ha añadido que el otro hombre "siempre acompañaba" a la víctima a la puerta de casa. Un día la víctima salió dejándose el teléfono en casa y él lo cogió y vio un mensaje del otro hombre, que era "más que cariñoso".

En el juicio, el acusado ha afirmado que el día de los hechos había consumido cervezas, ginebra y cocaína y que no recuerda nada de la agresión. Según ha declarado, tras salir de la obra en la que trabajaba pasó por dos bares y cuando llegó a su casa "iba bastante 'cacao'". Sin embargo, prácticamente todos los testigos han coincidido al contradecir al hombre y señalar que no presentaba ningún síntoma de embriaguez ni drogas.

La víctima se ha mostrado segura de que su marido no estaba borracho. "Lo sé porque le conozco", ha enfatizado. Ni desprendía olor a alcohol ni le hubiera dado tiempo a estar por los bares por la hora a la que llegó a casa. Además, "nunca" le vio tomar cocaína en los años que estuvieron juntos.

"Me voy a matar al negro y luego a ti"

Según han relatado los distintos testigos, el padre de la familia cogió un cuchillo de sierra de 20 centímetros de la cocina, y se fue de la casa profiriendo amenazas. "Le dije que dónde iba con ese cuchillo y me dijo: 'Me voy a matar al negro y luego a ti'", ha contado la mujer, que intentó avisar a su amigo pero no pudo porque el agresor le había "destrozado" el móvil.

Al parecer, tras salir de la casa el procesado se fue al domicilio del hombre al que consideraba amante de su esposa. En cuanto el acusado vio al supuesto amante, sacó el cuchillo y trató de alcanzarle con él, pero el compañero de piso rápidamente empujó la puerta atrapándole el brazo y finalmente entre ambos consiguieron cerrarla.

Un rato más tarde el hombre volvió a su domicilio familiar, presuntamente entrando a escondidas por la terraza, y en un pasillo acometió a su mujer por la espalda con el cuchillo, en la zona lumbar.

"Saltó sin hacer ruido, vino por detrás y fue cuando noté el cuchillo. Pegué un chillido, mi hijo y su novia se tiraron encima de él y me dijeron que me fuera corriendo. Salí y estuve en la calle una hora sangrando", ha resumido la víctima, que ha comentado que de no haber estado su hijo en casa "tal vez no estaría aquí".

Además de esta grave agresión, la mujer ha añadido que su pareja la sometía a malos tratos, de forma "esporádica", pero que no lo denunció en su momento. Esto ha sido corroborado por su hijo y la exnovia de éste, quien incluso habría sufrido amenazas del acusado por haber llamado a la Policía en una ocasión en la que el padre habría zarandeado del cuello a la madre. "Nos dijo que si nos volvíamos a entrometer nos iba a reventar", ha explicado la chica.