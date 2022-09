La realidad está afectando, como era de esperar, a los concursantes de Pesadilla en el Paraíso. En concreto, Gloria Camila ya ha vivido una gran discusión con Pipi Estrada cuando él le ha sacado a relucir la relación de su padre, Ortega Cano, con Ana María Aldón.

El periodista deportivo ha intentado justificar sus preguntas alegando que era un tema de actualidad, mientras ella se ha deshecho en lágrimas. Pero, afortunadamente, la hija del torero ha tenido el apoyo de Steisy y Marina.

Sentadas lejos de la casa, sus compañeras le han dado ánimos y le han hecho ver lo injusto que eran las formas en la que la estaban tratando. Pero, además, Steisy aseguró que le habían dicho cosas de ella antes de entrar al reality.

"Cuando yo iba a venir aquí, alguien me dijo: 'Tú métete con Gloria y así terminas en Sálvame'. Me lo dijo Kiko", confesó la extronista de Mujeres y hombres y viceversa. "¿Kiko Jiménez, mi ex? ¿Pero no me dijo que era muy maja y tenía buen fondo?", preguntó Gloria Camila, muy sorprendida.

"Sí, pero si quería ir a la tele me tenía que meter contigo", repitió la andaluza. "Sé que cuando salga me dirá que es mentira, y yo le diré que es verdad. Seguramente tenga que discutir con él".

En ese momento, la hija de Ortega Cano se echó a llorar de impotencia: "Te lo juro, no sé con qué tipo de persona he estado cuatro años".