Gloria Camila rompe a llorar tras discutir con Pipi en 'Pesadilla en el paraíso': "Solo quiero defender a mi padre"

Prescindiendo del directo, Telecinco emitió este miércoles 14 de septiembre una nueva entrega de Pesadilla en el paraíso que sirvió para comprender un poco más la mecánica del formato y para ver cómo siguen desarrollándose las tramas.

La relación de Gloria Camila y Pipi Estrada no comenzó bien desde el inicio de la aventura de ‘Pesadilla en El Paraíso’. El periodista ha intentado hablar de Ortega Cano en diferentes ocasiones y eso es algo que su hija no pasa por alto.

Una vez más, Pipi ha encontrado el momento de hablar de Gloria y su familia. Eso sí, en lo que creía que era una conversación íntima entre compañeros. Hablaba con Xavi y con Israel sobre la separación del torero y su mujer: “Hay conflicto”, decía.

Pero, además, ha dado su compartido con ellos el que él cree que puede ser el motivo de la enemistad de Ana María y Gloria: “Ana María va a ‘Supervivientes’ y al volver se le abren otras puertas. Cuando entra en ‘Viva la vida’ ya hay confrontación, se producen celos profesionales”.

Isra escuchaba atento a Pipi e incluso le hacía diferentes preguntas sobre el tema. Pasado un tiempo, decide acudir a Gloria y contarle todo el contenido de la conversación: “Pipi se ha llevado veinte minutos hablando del conflicto tuyo con Ana María”.

Y, como era de esperar, la hija de Ortega no ha dudado en dirigirse a Pipi para dejarle las cosas claras: “Mientras que tú dedicas tu tiempo a hablar de las polémicas familiares que yo tengo, yo he estado currando en la prueba semanal. Mientras que tú te tocas los hue***, yo estoy trabajando”, comenzaba.

“A ver si hablas más de tu vida y dejas la de mi familia. Deja de tocarme los cojo***, solo te digo eso”, le decía bastante tajante. “¿Hablo yo de tus movidas con las Campos? ¿Hablo yo de tu vida? ¿De tus movidas con tu hija? No, porque no me tiene que importar. Pues tú igual”.

Gloria salía de la habitación para ir al baño pero, lejos de que el asunto se calmara, ambos han vuelto a las andadas cuando han coincidido de nuevo en la habitación: “Espero, Pipi, que no me dirijas la palabra a partir de ahora”.

#PesadillaParaíso2



La exquisita educación de la hija del torero retirado pic.twitter.com/bYeaB56FiI — Locura (@Locura__) September 14, 2022

Después de sus continuos enfrentamientos con el periodista, Gloria ha terminado llorando desconsolada y buscando el refugio en algunos de sus compañeros: “Lloro de impotencia”, le decía a Daniela.

Steisy también acudía para darle su consuelo: “Tengo que llorar para relajarme y luego seguir. Yo solo doy la cara por defender a mi padre. Mi padre queda como si fuese un mal marido, un mal padre, mala persona, y no es así”.