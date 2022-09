Cayetano Martínez de Irujo revela por qué se identifica con Lady Di: "Vivir en un palacio es difícil, hay que ser muy fuerte"

Hace una semana que el fallecimiento de Isabel II conmocionó al mundo entero. Los medios de comunicación siguen cubriendo día a día el directo desde Reino Unido para informar cómo se está desarrollando el nuevo mandato, otorgado a su hijo Carlos III, entre otros datos.

Más vale tarde es uno de los programas televisivos españoles que trata profundamente este tema. Es por ello que el pasado martes invitaron a Cayetano Martínez de Irujo para que analizase la situación actual de la monarquía inglesa.

El duque de Arjona, que según Cristina Pardo es "experto en este tema", asegura conocer al actual rey británico, además de sentirse identificado con Diana de Gales.

"Por todo lo que había pasado Lady Di, me sentí especialmente cercano al sufrimiento de ella. No cabe duda qué vivir en un palacio no es como la gente se piensa, es difícil, es frío. Hay que estar muy preparado, hay que ser muy fuerte emocionalmente. Imaginaros Buckingham Palace, que es la punta de la lanza de las monarquías mundiales", asegura el jinete.

En cuanto a reuniones entre la monarquía iglesia y su familia, el aristócrata comenta que su madre, la Duquesa de Alba, conoció personalmente a la Reina Isabel, pero él no llegó a coincidir con ella: "Yo personalmente no la conocí. Conocí al actual rey y nos recibió al resto de los invitados, a mi madre, a mi hermana Eugenia y a mí".

Asimismo, Martínez de Irujo confiesa que no pensaba que Carlos III fuese llegar a reinar debido a su edad. Aun así, ha exaltado su manera de coger el mandato: "Creo que él va a ser tan inteligente como para mantener la compostura en las cuestiones que no puede superar a su madre y va a sacar de una forma clara lo que aprendió de ella todos estos años".