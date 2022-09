La ANC no consigue la adhesión del mundo independentista a su plan unilateral del 2023

Las reacciones a la propuesta que la presidenta de la Asamblea Nacional de Catalunya, ANC, Dolors Feliu, hizo ayer antes de entrar a una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el sentido de declarar la independencia en 2023, no se han hecho esperar. Mayoritariamente, las diferentes organizaciones que se han manifestado públicamente rechazan el plan, o incluso, ni tan siquiera lo contemplan.

La Associació de Municipis per la Independència, AMI, se ha comprometido a analizar durante las próximas semanas la propuesta de la ANC, pero también hecho una llamada a "recuperar el espacio de coordinación estratégica de forma amplia y transversal con entidades, instituciones y partidos" independentistas, según un comunicado difundido hoy.

La AMI asegura que tuvo conocimiento del planteamiento de la ANC "en el mismo momento de la reunión" y que convocó después a su ejecutiva para valorar la propuesta. La entidad liderada por Gaseni ha recordado que defiende propuestas y acciones que partan del consenso y busquen la unidad de acción.

La portavoz del Secretariado Nacional de la CUP y exdiputada de esta formación, Maria Sirvent, ha manifestado que "no hay ningún tipo de receta mágica para implementar la independencia", y ha asegurado que se debe hablar de una estrategia "que permita ejercer el derecho de autodeterminación".

El Govern ya rechazó de manera firme la propuesta mediante la consellera Vilagrà a la salida de la reunión con ANC, Òmnium y AMI. Pero hoy, Pere Aragonès, ha vuelto a hacer referencia asegurando que ningún conseller de Junts Per Catalunya le ha trasladado personalmente que está de acuerdo con el plan de la ANC. "A mí no me ha trasladado nadie que crea que, de aquí a un año, se puede hacer una declaración de independencia que sea real, eficaz y se implemente" ha declarado Aragonès, que incluye en este “nadie” al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, de JxCat, ya que fuentes de su entorno subrayaron que la valoración de Vilagrà no podía atribuirse "al Govern" en su conjunto, sino solamente "a Presidencia".

Por último. Oriol Junqueras ha rechazado "fijar un plazo" a la independencia, sino que cree que se logrará avanzar hacia una Catalunya independiente acumulando fuerzas. En el marco de una conferencia en Madrid esta mañana, ha respondido a la ANC argumentando que "el tiempo es una variable dependiente de otra variable independiente que es la fuerza democrática que somos capaces de acumular y de explicar ante la comunidad internacional". Finalmente, ha asegurado que "la independencia estaría mucho más cerca" si tuviera más fuerza y ha reprochado a Junts no apostar por la mesa de diálogo.