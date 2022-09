Vox le pide a Ayuso que baje más los impuestos y que dé "batalla ideológica" a la izquierda

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que este martes estuvo respaldada por el presidente de su partido, Santiago Abascal, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, le ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que baje aún más los impuestos, medio punto del tramo autonómico del IRPF y "reducir los gastos innecesarios". Además, le ha reclamado que, "con valentía, dé batalla ideológica" frente al "revanchismo" de la izquierda.

Monasterio ha comenzado su discurso atacando al Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que tiene la esperanza que hoy es un día menos para sacar a la izquierda de las instituciones y devolver la prosperidad a todos los españoles. "Hay que echarlos cuanto antes. Para ello, no se puede compadrear con tanto mal que han hecho y no darles ni un solo balón de oxígeno", ha pedido.

En este sentido, ha solicitado a los medios que no se puede alabar todo lo que hace el Gobierno regional, porque, a su juicio, "entre tanta alabanza y buenas palabras se pierde la voz de los madrileños que sufren problemas reales". En este punto, se ha cuestionado si la región "sigue estando en el centro de las prioridades" de la presidenta, porque "sus actuaciones mediáticas han dejado algunos mensajes".

"Sus tristes declaraciones sobre el aborto, que bien podrían haber estado en boca de (la ministra de Igualdad) Irene Montero. Su rimbombante participación en actos lúdicos, como el de Tabarnia. Y sé que tuvo buenas intenciones con la reina de Inglaterra, pero es algo exagerado tres días de luto por un jefe de Estado de un país extranjero que mantiene una colonia en España", ha manifestado Monasterio.

Con todo, Monasterio ha "aplaudido" algunas de las medidas propuestas por Ayuso en materia de transporte y llama a tomar algunas iniciativas conjuntas "que de momento no son suficientes" para los jóvenes. "Tienen buenos deseos, pero esperamos que se lleven a cabo", ha añadido, tendiendo una vez más la mano al Gobierno regional.

Así, espera que todas las propuestas que ha hecho no caigan en "saco roto". Para ella, Madrid es el de "las guarderías gratuitas, las becas comedor, los cheques escolares, los bonos para facturas de las familias, las compensaciones a autónomos o el que se preocupa por la soledad no deseada" y no "el Madrid de los cursillos de igualdad, de los diputados costosísimos, el adoctrinamiento en las escuelas y el Madrid que pretenden aprobar 20 leyes".

Bajada del IRPF y proteger la propiedad privada

Sobre las medidas regionales, la portavoz de Vox también le ha pedido a Ayuso que baje aún más los impuestos, medio punto del tramo autonómico del IRPF. En el ámbito económico le ha advertido de que están a la espera del "resultado de la auditoria" de la administración "para saber dónde van cada céntimo que pagan los madrileños".

Monasterio, en su batería de reclamaciones, también ha solicitado al Gobierno popular que se "proteja la propiedad privada y no ayude a legalizar a los okupas porque "no se le puede premiar con la legalización".

En cuanto a la política sanitaria, la portavoz de Vox ha reclamado que se "dialogue con los madrileños y escuche sus reclamaciones", a la vez que ha demandado "reforzar la atención primaria".

Le ha exigido a Ayuso también que atraiga inversión a la región y que ayuden a los inversores extranjeros. Para ello, le ha sugerido que unifique todos los entes del turismo en uno solo y proteja la industria de la Comunidad. Asimismo, ha insistido en que se reabran las urgencias de los centros de salud, escuche las reivindicaciones de los vecinos y dote de medios y recursos la sanidad, la educación y el empleo.