Así se gestaron las salidas de Marc Calderó y Sonsoles Ónega de Telecinco: "Fueron días de turbulencias"

Las salidas de Marc Calderó y, sobre todo, de Sonsoles Ónega de Ya es mediodía causaron un auténtico terremoto que hicieron que se tambalearan los cimientos de Telecinco.

Ahora, semanas después, y tras el estreno de su nuevo programa en TVE, Hablando claro, el presentador ha desvelado cómo fueron esos días intensos y cómo se fraguaron sus fichajes -el suyo poco después que el de Ónega- por RTVE y Atresmedia, respectivamente.

"Una vez que Televisión Española decide que vamos a hacer nosotros este programa, nos sentamos y vemos las opciones para ver quién lo puede presentar. Se decide que sean Lourdes Maldonado y Marc Calderó, y es cuando nosotros llamamos a Marc. Es una decisión conjunta de Televisión Española y Cuarzo, viendo quiénes son los mejores perfiles que encajaban", desvela Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, en El Confidencial.

"Marc se quedó un poco parado. Tenía que valorar muchas cosas y pensárselo, pero finalmente decidió que se sumaba de lleno en el proyecto", analiza, Gonzalo, asegurando que el fichaje del periodista se cerró antes de la salida de Ónega de Ya es mediodía, algo que también confirma el propio Calderó en Vertele.

"Fue todo en paralelo. La oferta que recibió Sonsoles solo la conocían sus familiares más allegados, nadie más. Y yo tenía otra oferta que solo conocían mis padres y pocos más. Es una decisión que ya tenía tomada antes de que Sonsoles decidiese cambiar de cadena. No puedo negar que esos primeros días fueron de turbulencias", asegura en la web de televisión. "Yo ya sabía que me iba a ir, pero tenía una responsabilidad con la cadena y el programa en los que estaba. Todo se hizo de una manera muy correcta con ellos y solo puedo desearles lo mejor a Mediaset España y a Ya es mediodía. Les tengo un cariño enorme porque he pasado muchos años allí".

Sobre cómo reaccionaron en Mediaset, asegura: "Fue una conversación mucho más normal de lo que se ha publicado. Les expliqué la oferta, que es una oferta que puede ilusionar a cualquier periodista, y ellos entendieron la decisión que tomé. Fue a las puertas del verano y yo tenía que presentar Ya es mediodía en agosto, por lo tanto, tuvieron que hacer algunos cambios, pero creo que hubo el margen suficiente como para que buscaran una alternativa. Entendieron que hay oportunidades que no puedes dejar escapar".

Eso sí, Marc ni confirma ni desmiente si hubo algún tipo de contraoferta por parte de Mediaset.