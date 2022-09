La nueva versión de 'MasterChef' que se hace en otros países pero que el jurado español no quiere hacer: "No abriremos ese melón"

En países como Dinamarca y Noruega se está produciendo ya una nueva versión del clásico concurso de cocina MasterChef, que en España emite La 1 y que es uno de los formatos más reconocidos del mundo.

Esa nueva vuelta de tuerca es MasterChef: Young Talent. Se trata de un programa en forma y estructura como las demás franquicias de este concurso, solo que los participantes tienen entre 13 y 18 años.

Hasta ahora existía en nuestro país el MasterChef Junior, para participantes de 8 a 12 años, el de adultos, de 18 en adelante, e incluso el de abuelos, para personas de más de 60 años, además del MasterChef Celebrity, para los famosos.

Así que el único hueco que quedaba por explorar era el de los adolescentes. Este viernes se presentaba en el FesTVal de Vitoria la próxima temporada de MasterChef Celebrity y le preguntamos a los tres miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, sobre esa nueva versión. ¿Estarían dispuestos?

"Yo por ahí no paso", decía tajante Jordi Cruz, aunque su compañero, Pepe Rodríguez reconocía que después de una década haciendo versiones del concurso, "es el único que nos queda por explorar", aunque acababa por coincidir con que no lo haría: "Ese melón no lo abras, ni lo toques".

"Ya tenemos niños por debajo de 12 años que se puede jugar con ellos", hacía ver Pepe y Jordi le apuntaba que los más pequeños "aún son nobles", por lo que hacer uno con adolescentes "no estaría pagado", bromeaban.

"Hay celebrities, hay adultos… ese sería ya el de la retirada", concedía Pepe como última condición.

La única que no se cerró en banda fue Samantha Vallejo-Nágera y lo hizo porque ya tiene cierta experiencia. "Yo ya los tengo en casa, estoy acostumbrada...", ponía de manifiesto.

La edición que viene

Son 15 los famosos que participarán en MasterChef Celebrity 7: Norma Duval; Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014; las presentadoras Patricia Conde y Lorena Castell; el cómico Xavier Deltell; los actores Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr. y Daniela Santiago; la empresaria María Zurita; la diseñadora y jurado de Maestros de la Costura María Escoté; el periodista deportivo Nico Abad y la aristócrata Isabelle Junot.