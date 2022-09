Álex García revela el truco: ¿cómo hacen los actores para esnifar o fumar de mentira en las series?

La plataforma Movistar + presentó en el FesTVal de Vitoria la que será su nueva serie el próximo el 27 de octubre, El Inmortal. La ficción ficciona una historia real, la de la banda de Los Miami y su líder, en lo que supone un regreso al Madrid de los 90 y a una época y lugares oscuros y violentos, lo que conforma una serie rotunda y de gran factura.

Fue en el encuentro con la prensa cuando preguntado por ésta, el actor Álex García y algunos de sus compañeros revelaron algunos de los trucos que se usaron en el rodaje para imitar cosas como esnifar cocaína o fumar, cosas que los personajes hacen durante la serie.

¿Qué es la cocaína que aparece en la serie y cómo se imita el esnifar? "Usábamos glucosa", explicaba Álex García, protagonista de la serie, al meterse en la piel del líder de la peligrosa banda que llegó a controlar buena parte del tráfico de drogas y de la seguridad de los locales de ocio del Madrid de hace décadas.

La glucosa es inofensiva, pero "tampoco es buena, tienes que cuidarlo", hace ver el actor, que trataba de no tener que esnifarla. "Si podía por el plano o porque no se me veía de frente, hacer el gesto contrario", explicaba, como soplar o aspirar sin que hubiera nada en la superficie de la mesa.

"Me gusta cuidarme y procuraba no aspirarla", revelaba, más que nada porque "se te queda ahí, en la nariz, y te lloran los ojos", hace ver sobre las molestias que provoca.

"Jon por ejemplo tenía muchos planos de eso", hace ver sobre su compañero en la serie, el actor y modelo Jon Kortajarena, que tiene un papel en El Inmortal que le ha sacado de su zona de confort interpretativa.

Otros compañeros de Álex García, que están muy presentes en la serie, como son Emilio Palacios, Marcel Borràs y Teresa Riott, explicaban por ejemplo como se hace para fumar.

Cabe destacar que algunos actores no fuman, pero otros sí, por lo que fumar en una escena no debería ser un problema... o sí. Para rodar una escena o una secuencia se hacen decenas de planos y pueden tardarse horas. Así, si un personaje está fumando en esa escena, el actor tendría que fumar sin parar durante horas y horas.

"Teníamos dos tipos de cigarros, los de verdad y los de hierba, que tienen una sustancia que no lleva nicotina", explicaba Teresa Riott. Aún con los cigarrillos falsos el esfuerzo era notable: "Como tuvieras que fumar mucho los falsos, aunque no tienen nicotina, ya te mareabas", expone.

Marcel Borràs incidía en lo repetitivo que puede llegar a ser: "Si en una escena sales fumando, ya tienes que fumar durante las cuatro horas que dure el rodaje de una escena", explicaba.