Raquel Lozano sentencia a Omar Sánchez: "Me ha utilizado, dijo que todo iba a funcionar"

Telecinco estrenó este jueves 8 de septiembre Pesadilla en el paraíso, una de las novedades por las que ha apostado Mediaset esta temporada. El reality contó en su debut con colaboradores como Raquel Lozano, que según dijo tenía un affaire con Omar Sánchez desde hace dos meses.

Por eso, según dijo, se sintió tan dolida al ver un vídeo en el que omar Sánchez, al poco de llegar a la casa del programa, le decía a su compañera Mónica Hoyos que entraba en el concurso "soltero".

"La primera frasecita que ha dicho ya es maravillosa, la de que cree que Anabel en su reality de 'Supervivientes' se aprovechó de él, cosa que él ha hecho también conmigo. Estoy buscando todavía mi dignidad a ver si la encuentro... lo he visto falsete", dijo sobre el vídeo Lozano.

Esta chica no se cansa de hacer el ridiculo??#PesadillaEnElParaiso pic.twitter.com/jw7YYVrk5U — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) September 8, 2022

Además, comentó que veía mucho feeling con Marina Ruiz, otra de las concursantes. A esta opinión se sumaron Marta Peñate y la defensora de Marina. "En su salsa. Con su modus operandi", dijo Lozano, con sarcasmo.

Además, explicó que estaba convencida de que Omar no había superado su relación con Anabel Pantoja, y en un vídeo se pudo ver cómo este decía lo contrario y que se sentía utilizado por la sobrina de la tonadillera. "Si yo me caso para separarme, no me habría casado. Ahora estoy muy bien y ya está", añadió.

Por su parte, Raquel Lozano llegó a llorar al ver la manera en la que Omar hablaba de ella: "Entro soltero al reality, estaba conociendo a Raquel, pero ahora mismo es un paréntesis, porque entro y no sé qué va a pasar. Raquel y yo no hemos estado nunca juntos. La verdad es que hemos estado conociéndonos. Llevábamos un mes solamente y para estar con una persona, aunque la quiero demasiado y es una tía diez, se necesita tiempo", comentó Omar.

Raquel Sánchez afeó esas palabras porque, a su juicio, fueron muy distintas a las que le dedicó el profesor de windsurf antes de que comenzase el reality, pues le dijo que las cosas estarían bien y que su relación saldría adelante.

"Ha dicho que es un paréntesis. No, es un punto final. Porque luego a hablado muy bien de mí, que si soy una tía 10, que si me quiere muchísimo... quiere menos y quiéreme mejor, sé un poquito más educado. No es oro todo lo que reluce, se irá viendo poquito a poco", sentenció Lozano.