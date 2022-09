Steisy protagoniza el primer drama de 'Pesadilla en el paraíso' al agobiarse con los animales: "Un caballo me ha hablado"

Pesadilla en el paraíso vio la luz este jueves 8 de septiembre en Telecinco. El formato, una de las novedades por las que ha apostado Mediaset esta temporada, mostró los primeros días de convivencia.

Una de las mayores protagonistas de esta primera entrega fue Steisy, que se vino abajo al conocer a los animales a los que tendrá que cuidar durante las próximas semanas al pensar que no sería capaz de tratarlos como se merecen.

La concursante quiso alimentar a los caballos y a los cerdos, pero al no saber dónde debía colocar el alimento empezó a agobiarse y a llorar. "Los vamos a cuidar fatal, no sé echarle agua a los animales y están muertos de sed. Pone comida de becerro. ¿Y qué es un becerro? Es que no lo sé", dijo, hablando de los sacos en los que estaba almacenada la comida.

"Cuando he llegado, fatal con los animales. Sé que tienen sentimientos, no me pueden hablar, no sé como ayudarlos. Me he agobiado y me ha entrado una cosa muy mala, muy mala. Los animales son lo más importante de la granja. Un caballo me ha hablado, me ha soplado, se ha acercado a donde la comida y no tenía nada".

Cuando se dieron cuenta, sus compañeros intentaron calmarla y le dejaron claro que todos ellos aprenderían con el tiempo el cuidado de los animales, aunque a Steisy le duró bastante el disgusto.

"Hhumanizo a los animales porque son mejores que las personas, tienen un sexto sentido, son superfieles aunque les hagas daño. Para mí son como bebés recién nacidos, que los tienes que cuidar muy bien porque se te rompen", reflexionó en los totales del programa, emocionada.