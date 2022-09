La manifestación de la Diada convocada por la ANC desata la polémica y divide a los socios de ERC y Junts

División y ruptura. Es la imagen que plasmará la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocada por la Diada y que evidenciará la profunda discrepancia que existe entre los socios de Govern de ERC y Junts. La causa ha sido el manifiesto aprobado por la ANC que ataca fuertemente el papel desempeñado por los partidos políticos independentistas, especialmente la mesa de diálogo con el Gobierno, defendida por ERC.

Unas críticas que han provocado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los consellers de ERC y la dirección del partido republicano se ausenten y no participen en la manifestación. En cambio, sí acudirán los consellers del Govern de Junts, así como la dirección del partido que dirige Laura Borràs y Jordi Turull.

La imagen será pues de división, aunque hasta el último momento se han intentado sumar participantes, variar el lema y el sentido de la convocatoria. Pero la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha sido clara e incluso ha manifestado irónicamente que “no cambiaremos el mensaje de la manifestación de la Diada para que venga Aragonès”.

Sin embargo, debido a la "polémica que ha generado" el manifiesto, no se leerá textualmente al final de la marcha, en un intento de sumar participación. Aunque hasta este domingo por la tarde no conoceremos en contenido exacto y el mensaje que trasladará la ANC.

Disparidad en el ejecutivo

Dentro del propio gobierno , la disparidad de opiniones es evidente, incluso confirmada explícitamente por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el pasado martes en rueda de prensa, quien confesó que “sobre la manifestación, hay diferentes opiniones dentro del govern”, apresurándose a matizar que “no pasa nada”.

"La convocatoria de manifestación de la ANC no tiene consenso estratégico ni objetivo común, y se equivoca de enemigo". Marta Rovira, secretaria general de ERC

Pero la realidad es que, al poco tiempo se confirmó que ningún conseller de los pertenecientes a ERC iría a la manifestación y, por contra, que todos los consellers de la parte de Junts acudirían a la convocatoria de la ANC.

Lógicamente, la respuesta por parte de los republicanos no se hizo esperar y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró que la convocatoria no tiene “consenso estratégico ni objetivo común”, y se “equivoca de enemigo”. En este sentido, Laura Borràs, presidenta de Junts Per Catalunya, el otro partido del Govern, quiso poner de manifiesto la divergencia con ERC y manifestó que el lema le parecía “impecable”.

Ante todo esto, el ex-secretario general de Junts y ex-presidente de la ANC, Jordi Sánchez, quiso poner un poco de orden y reconoció que en el independentismo “se ha entrado en una deriva de enorme agresividad" y ha llamado a la “responsabilidad” de los dirigentes políticos para “intentar reconducir” el malestar del movimiento independentista hacia “miradas positivas”.

Críticas contundentes

Sin embargo, a renglón seguido, Jordi Sánchez llamó “indocumentado” y “mentiroso” al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por un tema colateral a la manifestación, como es, según Sánchez, el incumplimiento del pacto del gobierno respecto a la mesa de diálogo por no permitir la presencia de representantes políticos que no forman parte del Govern.

"La convocatoria es excluyente. Me parece que esto es un error porque el soberanismo integrador es el único que permite que cada día se haga más fuerte”. Oriol Junqueras, presidente de ERC.

En las críticas al tono del lema de la manifestación, quien ha estado especialmente contundente ha sido, precisamente, Oriol Junqueras. El pasado martes, dio el pistoletazo de salida a las críticas a la ANC cargando contra una parte de su actual dirección por organizar una movilización “contra muchos independentistas”.

Calificó la convocatoria de “excluyente” y de atacar al “partido mayoritario del independentismo”. Oriol Junqueras concluyó que “me parece que esto es un error” y reivindicó el soberanismo integrador como el “único que permite que cada día se haga más fuerte”.

Los expresidentes opinan

Los expresidentes también han entrado en esta polarización ante la manifestación de la Diada. Carles Puigdemont ha rechazado que la convocatoria sea "antipolítica" o que vaya "contra los partidos", y ha recordado que “gracias a la movilización se han hecho cosas que las instituciones solas nunca hubieran podido hacer".

Sin embargo, el expresidente Artur Mas ha manifestado no entender “por qué la entidad radicaliza tanto el mensaje contra los partidos políticos” y que “sin partidos políticos no se conseguirá la independencia”. Sin embargo, también ha explicado que cuando él era presidente, no iba a la manifestación “para preservar el máximo sentido institucional” y reprochó las razones que ha alegado Pere Aragonès.

Discrepancias entre la ANC y una parte del independentismo

Esta posición de la ANC viene de lejos. En el texto aprobado a finales de marzo en su asamblea general ordinaria, ya afirmaba entonces que “los representantes políticos actuales creen que el nuestro es un voto cautivo. Nos hemos dejado condicionar por el voto útil a los partidos hegemónicos”. En este documento, la ANC consideraba que estas fuerzas habían apostado por el autonomismo “debilitando la lucha del movimiento independentista".

Su ausencia demuestra que Aragonès “no está implicado con la independencia”

El carácter de la convocatoria de la ANC y las críticas han provocado reacciones encontradas entre ERC y Junts. La primera fue la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hace ya días confirmó que no asistirá a la movilización. El motivo es la posición especialmente crítica de la ANC con el partido del presidente, ERC.

Además, Aragonès ya recibió silbidos en la marcha del año pasado y no estaba dispuesto a recibir otra pitada, muy probablemente mayor, debido al planteamiento original de la manifestación. Desde 2016, todos los presidentes de la Generalitat habían asistido a la manifestación.

La respuesta de la ANC no se hizo esperar y además fue contundente. La presidenta de la Asamblea Nacional de Catalunya, Dolors Feliu, afirmó que esta ausencia demuestra que Aragonès “no está implicado con la independencia” y avisó que la ANC no renunciará a su "sentido crítico con el autonomismo" y que "" si no asumen la independencia como política prioritaria, la gente no estará a su lado".

Descenso del apoyo al independentismo, según el CEO

Toda esta controversia respecto a la convocatoria de la ANC tiene lugar en un momento de descenso del apoyo a la independencia, mientras que el rechazo aumenta. Por tanto, el soberanismo se encuentra en un contexto de confrontación de estrategias para lograr ampliar la base del independentismo.

Según la última ola del Centro de Estudios de Opinión, CEO, el 52% de las personas encuestadas son contrarias a la independencia de Cataluña, mientras que el 41% se posiciona a favor. El restante 7% no sabe o no contesta.

Respecto al anterior Barómetro, hay un crecimiento de cuatro puntos entre los contrarios a la independencia y una bajada de tres puntos entre los partidarios, por lo que se amplía la diferencia entre ambas posiciones, ahora de 11 puntos, mientras que en la anterior encuesta era tan solo de 4 puntos, 48%-44%. Esta cifra supone volver a los valores de 2015.