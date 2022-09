La mesa técnica de coordinación de la línea 7B de Metro de Madrid se ha vuelto a reunir este jueves en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Durante el encuentro, el personal de la Consejería de Transportes e Infraestructuras han trasladado a los representantes y técnicos municipales toda la información sobre las obras que se están llevando a cabo en el trazado y que mantienen cerrado el tramo entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares.

La intervención, que se inició el pasado 24 de agosto, tiene como objetivo "estabilizar" el terreno y "reparar" la estructura y el sistema de drenaje del túnel de la línea 7B, según se trasladó la semana pasada desde el Gobierno regional, que autorizó una partida de 1,7 millones de euros para sufragar estas actuaciones.

Esta línea de trabajo es insuficiente para el alcalde de la localidad, Javier Corpa, que ha calificado la reunión de la mesa técnica, a la que no han asistido los vecinos afectados, como "decepcionante". "No queremos más parches para un grave problema que sufrimos desde hace 15 años porque, tal y como nos han confirmado, no garantizan que, dentro de un tiempo, las grietas vuelvan a aparecer", ha señalado el regidor.

Corpa se ha mostrado contrario a trabajar en la consolidación del terreno. "Esta no es una solución", ha remarcado, para a continuación exigir, de nuevo, la puesta en marcha de un plan integral para esta zona "que aporte respuestas definitivas" al problema que genera el metro en San Fernando.

El alcalde ha augurado un "otoño caliente de movilizaciones" para exigir este extremo ya que las familias afectadas por los problemas del trazado, que no han estado presentes en la mesa técnica y han recibido los datos de la misma de la mano de Javier Corpa, tampoco están conformes con la línea de intervención que está llevando la Comunidad.

"La Comunidad de Madrid sigue con la misma táctica y con las mismas intenciones: inyectar toneladas, toneladas y toneladas de hormigón… así llevan muchos años y nos encontramos con viviendas en ruina", ha lamentado Eloy Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro. "Deben tomar otras medidas y poner sobre la mesa soluciones efectivas", ha reclamado.

En términos muy similares se ha pronunciado Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación Presa–Rafael Alberti. "Solo pretenden volver a las andadas. En nuestro edificio, consolidaron el terreno y, finalmente, tuvo que ser derribado. Es más de lo mismo", ha señalado este vecino de San Fernando.

🔴El #alcalde, Javier Corpa; tilda de "decepcionante" la reunión de la 'Mesa Técnica' por #Metro. La #ComunidadDeMadrid plantea la consolidación del terreno, una actuación que se lleva realizando desde hace años y no resuelve el problema. #NoMásParches.https://t.co/lDtspIsYfe pic.twitter.com/MM603zHgbi — SanFernandoDeHenares (@Ayto_SFH) September 8, 2022

Las primeras indemnizaciones, en días

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha realizado ninguna valoración de la mesa técnica, pero este jueves por la mañana el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, sí ha hecho declaraciones sobre la línea 7B. El responsable autonómico ha reiterado que la Comunidad seguirá corriendo con los gastos de alojamiento de las familias que están viviendo en apartahoteles más allá del 20 de septiembre, cuando expira el contrato de emergencia que da cobertura legal a estos pagos.

También ha destacado que es posible que en breve se empiecen a pagar las primeras indemnizaciones a las familias afectadas que ya han presentado la documentación requerida por la consejería. Pérez ha remarcado que su departamento "lleva pidiendo desde marzo" a los perjudicados la documentación para tramitar el papeleo, pero ha destacado que "pocas familias" han realizado esta tarea.

"Las que lo han hecho tendrán su indemnización en muy poco tiempo. Las familias que no, pues les invitamos a que lo entreguen porque si hay alguien que les está asesorando en la línea de que no lo entregue, ellos deben analizar si eso es acorde a la defensa de su interés", ha señalado el consejero de Transportes al respecto.

El presidente de la asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’, Juan Antonio Fuentes, ha asegurado que la documentación a la que alude David Pérez "está entregada". "No sé qué pretende con estas afirmaciones, porque los primeros interesados en resolver esta situación, y cuanto antes, somos nosotros", ha zanjado.