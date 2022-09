Espadas presenta a Moreno 13 puntos contra la inflación y se alinea con él para reclamar obras hidráulicas a Moncloa

A pesar del temor del PSOE-A a que la cita con Juanma Moreno esta mañana en San Telmo se limitara a una "pose" dialogante del presidente ante el inicio de curso, Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces ha salido del despacho de Moreno agradecido de poder tratar "temas relevantes" en un encuentro "cordial y fructífero" que, eso sí, recuerda que ya había pedido por carta el pasado 9 de agosto.

El líder del Ejecutivo andaluz y el de la oposición han tratado especialmente dos puntos sensibles que auguran quebraderos de cabeza de cara a este otoño: la inflación y la sequía. Espadas ha llevado a San Telmo una proposición no de ley con 13 medidas "concretas" para que se debatan en el Parlamento y que servirán para calibrar el "talante por el diálogo" de la mayoría parlamentaria del PP. Para Espadas no hay motivos para un voto en contra de los de Moreno ya que son "medidas urgentes" para "ayudar a las familias andaluzas y proteger el mantenimiento del empleo ante las consecuencias de la inflación" e iniciativas contra la sequía: "No son cuestiones ni puntuales ni coyunturales, sino que desgraciadamente se extenderán en el tiempo", señala.

Estas propuestas se cuantifican en 862 millones de euros y vienen de la mano de una promesa de apoyo a Moreno para sus reivindicaciones ante el Gobierno central en materia de obras hidráulicas contra la sequía. Según Espadas, "había que ponerse manos a la obra", y se ha hecho, si bien queda por ver si la apertura al consenso del presidente "es real o no lo es".

Junto con sus propuestas, el líder de la oposición reclama a la Junta "decisiones concretas en este momento en el que el bolsillo de las familias sufre una inflación por las nubes". Entre ellas, una bonificación general del transporte público de hasta el 80% entre septiembre y diciembre y una reducción de un 10% de tasas y precios públicos de la Junta. Se contemplarían también bonificaciones en escuelas públicas para rentas medias, desgravaciones del IRPF autonómico y otras medidas contra el incremento de intereses de las hipotecas.

Frente al mantra que ha venido sosteniendo el gobierno socialista de Sánchez contra las rebajas de impuestos, Espadas asume que sí pueden ser necesarias pero "para familias con menor nivel de recursos".

En cuanto a la sequía, el líder de la oposición achacó a la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa los retrasos en las obras públicas dependientes del Estado. No obstante, se alineó con Moreno para reclamar obras, entre ellas las de "interés autonómico que declaró el Gobierno andaluz en 2020, las que consideramos urgentes por provincia". En este apartado, son 25 los puntos presentados por los socialistas a Moreno, en las ocho provincias y suponen "la aprobación del Reglamento del Ciclo Integral del Agua, que se acordó con los operadores de abastecimiento y saneamiento del agua en noviembre de 2018, pero que no ha visto la luz".