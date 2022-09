Blanca Romero deja mudo a Roberto Leal al responder sobre su trabajo: "Me echan de todos los sitios, no me dicen qué hago mal"

Orestes y Rafa continúan a la caza del bote de Pasapalabra, que ya supera la cantidad de 1,5 millones de euros. Y, como cada día, dos parejas de famosos les ayudan a conseguir segundos que utilizar en el Rosco final. Esta semana una de las celebrities que acude al concurso de Antena 3 es Blanca Romero, que ha protagonizado una anécdota muy comentada.

"Te seguimos viendo en Bienvenidos a Edén, ¿no?", preguntó interesado Roberto Leal a la actriz, que formó parte del reparto en la primera temporada de la ficción de Netflix.

"No", fue la tajante respuesta de la intérprete. "¿Ya no te vemos? ¿Está en la plataforma o te han quitado?", planteó con cara de sorpresa al andaluz, respondido de nuevo, y esta vez tirando de ironía, por la actriz.

"Me han quitado. Me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Me echaban del cole, de clase...", respondió sincera Romero.

Para quitarle hierro al asunto, Leal le dedicó unas palabras, recordándole con humor que su presencia en Pasapalabra está más que garantizada. "¿Te has dado cuenta de que de aquí no te hemos echado?", le dije a la modelo, que respondió entre risas: "Y volveré".