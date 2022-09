Paz Padilla recuerda en 'El Hormiguero' su polémico despido de Mediaset y habla por primera vez de su nuevo novio, Fran Medina

Paz Padilla acudió a El Hormiguero para presentar su nueva obra de teatro, El humor de mi vida, que representará a partir del 16 de septiembre en el teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Ambos comenzaron la entrevista charlando sobre la ausencia del marido de la invitada, fallecido hace dos años: "Fue muy duro soltar el amor de mi vida", reconoció Padilla.

"También quiero aprovechar mi presencia aquí para defenderme de las críticas que he sufrido en redes porque han salido unas fotos mías con otro chico: ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida al morir tu pareja?", preguntó la invitada.

"El amor no se dosifica, es inmenso y yo tengo una gran capacidad amar. No dejas de amar a tu madre porque ya no está o a un hijo porque tienes otro. Es el proceso de aceptación. Aprendí a aceptar que yo seguía viva y quería seguir viva, el tiempo que esté aquí, que no sé el tiempo que será, quiero ser feliz. Lo digo porque hay muchas mujeres y hombres que quieren rehacer su vida y puedes volver a querer. Antonio me diría: 'levántate'. La única opción que tengo es ser feliz. Siempre digo que la vida es maravillosa, pero muy corta y venimos a aprender", se sinceró la gaditana sobre la relación con su nuevo chico, Fran Medina.

También recordó Padilla su polémico despido de Mediaset. Ante la pregunta directa de Motos, señaló: "Yo lo único que quería decir es algo muy evidente y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo. ¡Yo lo he cogido tres veces! Estuve la primera vez ingresada en una planta Covid, sé lo que es sentirse asustada. Yo no soy negacionista. ¿Cómo lo voy a ser si yo lo he vivido?", argumentó la humorista.

Tampoco quiso hacer más comentarios, ni de su regreso a Mediaset ni de cómo ha renegociado el contrato para volver a la pequeña pantalla, solo resaltó la polémica que se generó en aquel momento.