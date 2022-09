Una madre comparte en Twitter la surrealista reunión entre padres y profesora donde debaten sobre la merienda de sus hijos

La vuelta al cole implica empezar de nuevo con ciertas rutinas que durante el verano no se siguen a rajatabla. La alimentación es una de ellas y con la gran variedad de productos que hay, acaba convirtiéndose en algo difícil con lo que lidiar en la escuela.

Este ha sido uno de los temas estelares en un acto de bienvenida del colegio donde Mamadrasta, una usuaria de Twitter, lleva a sus pequeños. Su marido acudió a la reunión y no dudo en compartir con su mujer las preguntas que hacían tras poner el primer tema sobre la mesa.

"Tema merienda: Los lunes y viernes fruta, martes y jueves bocata y miércoles lácteo", comunicó la docente. La primera pregunta llegó: "¿Bocata de qué?", a lo que la profesora respondió que de lo que quieran.

Ayer tuvimos la reunión de #vueltaalcole de 3 años.



🍐Tema merienda:



👩🏽‍🏫-Los L y V, fruta; M y J, bocata; miércoles lácteo.

👩🏽-Hola, Eva, soy la mamá de Martín. Una duda, el bocata... ¿de qué?

👩🏽‍🏫-De lo que queráis: tortilla francesa, pollo, queso... lo que les guste. — Mamadrastra💚💙 (@Mamadrastras) September 6, 2022

"¿Puede ser pan de fajita?", preguntó una madre. "Eh... sí, claro. Sin problema", dijo la tutora, algo sorprendida. El revuelo llegó con el día miércoles: "¿Se puede llevar bocata de queso el día del lácteo?".

La profesora respondió que la idea es que traigan productos frescos, como leche, queso fresco o yogures, para que aprendan a diferenciar los distintos lácteos. "En casa no tomamos lácteos. ¿Puede ser bebida vegetal, tofu...?", es otra de las preguntas a la que la docente respondió afirmativamente.

👩🏾-Pero eso entiendo que sería el M y J porque, aunque es de queso es un bocadillo, ¿no? Bueno, soy la mamá de Hugo. Hola!

👩-Hola, soy la mamá de Dani. En casa no tomamos lácteos. ¿Puede ser bebida vegetal, tofu...?

👩🏽‍🏫-Sí, claro

👩-Gracias, Eva. Lo suponía, pero por confirmar... — Mamadrastra💚💙 (@Mamadrastras) September 6, 2022

El tema del bocata culminó con una madre que preguntó si los hacían allí, ya que su hija "es muy de texturas y en cuanto se moje un poco el pan, ya no se lo come".

La profesora, algo aturdida con tanta pregunta explícita, respondió un no rotundo y cambió de tema para recordar que se recomienda que no lleven frutos secos para así evitar atragantamientos.

Lo que no se imaginaba es que había abierto otra veda. "¿Entonces pan con semillas no? Es que es el que comemos en casa", preguntó una madre. "El problema de los frutos secos es que son duros, pero se puede poner un pan con harina de almendras perfectamente. Yo hago el pan a Mateo y le pongo frutos secos picados", comentó otra.

👩🏽‍🏫- Sí, a ver, frutos secos enteros: nueces, avellanas...

👩‍🦰-Hola! Disculpad, soy la madre de Mateo. El problema de los frutos secos es que son duros, pero se puede poner un pan con harina de almendras perfectamente. Yo hago el pan a Mateo y le pongo frutos secos picados. — Mamadrastra💚💙 (@Mamadrastras) September 6, 2022

"En realidad también lo decimos para evitar que se lo den por accidente a otros niños que puedan ser alérgicos a los frutos secos. A estas edades, aunque les digamos que no compartan la comida, es difícil controlarlo todo", argumenta la docente.

Una vez cerrado el tema de los frutos secos, llegó el de la fruta triturada. Y así, un sinfín de preguntas, algunas sin respuesta. "Mi pobre marido se quedó en shock con la segunda pregunta y comenzó a grabar porque no se veía capaz de llegar vivo al punto de material escolar, pero yo no fui", declara la tuitera.

El hilo ha llegado a las madres que estuvieron presentes en la reunión y algunas no se lo han tomado del todo bien. "Os quedáis sin la parte de material escolar porque ha debido leerme una de las madres y está molesta por mi falta de sensibilidad y comprensión ante dudas lógicas con los hijos. No quiero herir más sentimientos", asegura, añadiendo que no vio venir este revuelo.

Os quedáis sin la parte de “material escolar” porque ha debido leerme una de las madres y está molesta por mi falta de sensibilidad y comprensión ante dudas lógicas con los hijos. No quiero herir más sentimientos. — Mamadrastra💚💙 (@Mamadrastras) September 6, 2022

La trama se ha viralizado en Twitter y cuenta ya con más de 10 mil 'me gusta' y 2.000 comentarios al respecto, muchos de ellos de padres y madres que han vivido reuniones similares.

Por estas situaciones, está claro que la vuelta al cole no es tan fácil como parece, ni para los niños, ni para los padres y tampoco para los profesores, que, aunque intentan tenerlo todo organizado, siempre se van a encontrar con dudas.