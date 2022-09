Pablo Motos hace repaso en 'El Hormiguero' de sus catastróficas vacaciones

Este martes volvió a El Hormiguero la tertulia de los cómicos con Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo. Tras entrevistar a Sonsoles Ónega, Pablo Motos comentó con sus colaboradores curiosidades del verano.

Todos se quedaron sorprendidos de lo que les contó el presentador, que había pasado unas vacaciones bastante catastróficas, con varias incidencias.

"Todo iba bien hasta que fui a hacer wakeboard al pantano de San Juan y me reventé los dos pies, me hice un esguince en ambos, a la vez", comentó el valenciano.

Marron señaló que "si lo haces aposta no lo consigues", mientras que Piedrahita, sorprendido, añadió: "La palabra esguince en plural no se ha oído nunca".

Pie de Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos explicó que "llevaba ocho años intentando saltar las dos olas que se producen al hacer wakeboard. Colgué en Instagram el doloroso proceso, pero esa es la parte bonita. Luego hay otra que no publiqué porque no tenía ganas".

"Las caídas duelen, pero estás con la adrenalina... Tras tomarnos una cerveza, decidí dar una pasada más y me di una hostia que me hice un esguince en los dos pies a la vez, uno se me complicó", recordó el presentador.

El valenciano enseñó fotos de cómo se le había hinchado uno de sus pies, motivo por el cual, incluso, tuvo que cortar el talón de las zapatillas de deporte para poder caminar.

El Monaguillo, entre risas, le confesó que Laura Llopis, la mujer de Motos, le había estado pasando durante el verano información para utilizarla en la tertulia.

"Se algo de una moto acuática...", comentó el cómico. "Me quedé tirado en el mar porque se me rompió la moto de agua. Lo peor de quedarte tirado ahí es que hasta que vienen a recogerte pasan 45 minutos y estás todo el rato dando vueltas. Es muy humillante", aclaró el presentador.

Pero no quedó ahí la cosa, ya que el conductor del programa de Antena 3 también contó que se le había desencajado la mandíbula al ir al masajista porque se pasó las dos horas apoyado en la camilla de lado.