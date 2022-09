Sonsoles Ónega desvela en 'El Hormiguero' cómo se fraguó su fichaje por Antena 3

Sonsoles Ónega fue la invitada de este martes en El Hormiguero, donde lo primero que hizo fue contarle a Pablo Motos cómo se fraguó su fichaje por Antena 3 desde Telecinco.

"Estaba con una faja puesta en mi camerino de Mediaset, que hoy también la llevo para venir aquí. Recibí una llamada de un número que no conocía y puse el altavoz porque pensaba que me llamaban del campamento de los niños. Era el 1 de julio", recordó.

Comentó que "estaba con una estilista y escuchamos que era la secretaria del Secretario General de Atresmedia y pensé que era para adaptar una novela mía. Ese día cerrábamos Ya son las 8 y la semana tuvimos una reunión en un hotel".

"Allí conocí al director general de Atresmedia, Carlos Fernández Alonso y me dijo que tenían un plan para mí. Eso fue lo que me convenció para aceptar su oferta, aunque me lo pensé durante 48 horas", señaló.

Y admitió que "con mucho dolor de mi corazón, el 11 de julio comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron los dos días más angustiosos de mi vida. Primero, porque pensé que nunca me iba a pasar; segundo, por cómo se lo digo a mis jefes de los que sigo enamorada".

"Se lo dije a Paolo Vasile y fue la despedida más larga de mi vida. Me dolió más que un divorcio. Y es que le tengo en un altar fue él el que me dio la oportunidad que me ha permitido estar hoy aquí".

Concluyó el tema diciendo que "yo misma infravaloré la magnitud de la decisión, pasé casi una semana sin habla". Sobre su nuevo programa comentó que "no sabemos todos los detalles, pero donde me encuentro cómoda es contando la vida, haciendo actualidad".