Marta Jurado da sus primeras declaraciones tras su paso por el quirófano: "He llorado lo que no está escrito"

Marta Jurado fue intervenida de urgencia tras el accidente que sufrió durante sus vacaciones en Punta Cana. La exconcursante de Secret Story sufrió un gran dolor, así como angustia por encontrarse fuera de España y tener que demorar la operación dos semanas.

Tras este duro golpe, tanto físico como emocional, la teniente de alcalde utilizó el canal de Mtmad que comparte junto a su pareja Adrián Tello, Que todo fluya, para compartir con sus seguidores su estado actual de salud.

Junto a su novio, la finalista de Secret Story manifestó haber vivido un calvario: "He llorado lo que no está escrito. Bajé con muchísimo miedo al quirófano y se me caían las lágrimas".

La intervención ha evolucionado bien, tanto que Adrián está calculando las semanas de recuperación para poder volver a irse juntos de viaje: "He estado mirando viajes para noviembre".

Muy unidos y entusiasmados por los buenos resultados quirúrgicos, la pareja se muestra optimista ante lo que será la recuperación: "Tenemos cosas que gestionar, así que estar en casa nos va a venir bien".