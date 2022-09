Marta Jurado, de 'Secret Story', obligada a volver a España tras sufrir un accidente en Punta Cana

Marta Jurado y Adrián Tello, la joven pareja formada en Secret Story, viajó hace unos días hasta Punta Cana para disfrutar de sus vacaciones. Aunque esperaban vivir una gran experiencia, finalmente han tenido que regresar antes de lo previsto por un aparatoso accidente.

A través de su canal de mtmad, la pareja ha contado a sus seguidores lo ocurrido. "Estábamos en la piscina, fuimos a pedir algo para beber y me resbalé. Me he roto la rótula en dos, por la mitad. Hay que hacer intervención turística", confesó la teniente alcalde.

Su viaje ha cambiado por completo ya que, además, no le han podido proporcionar una silla de ruedas adecuada para desplazarse. "Ninguna de las que hay aquí sirven para poder ir sentada y mantener la pierna recta", lamentaba.

A pesar de que los dos viajaron con seguro de accidentes, su experiencia médica no es nada buena, puesto que se han encontrado con que los costos de la operación son muy elevados. "Nos pedían 30.000 euros", afirmaban.

La pareja, ante tan mala noticia, aseguró: "No sabemos la suerte que tenemos en España. Bendita Sanidad Pública. Estuvimos 12 horas allí y nos dijeron que teníamos que pagar 1.700 euros". Además, aconsejaron a sus seguidores que saquen seguro médico en los viajes para evitar tener que afrontar esas cifras.