Tras muchos años de lucha, las empleadas del hogar por fin han conseguido dar un paso adelante en sus demandas y, el pasado lunes, Pedro Sánchez anunció que este martes el Consejo de Ministros aprobaría la norma que les garantizará el derecho a un subsidio de desempleo.

El programa del verano ha podido hablar con Carolina Elías, presidenta de Sedoac, quien ha destacado que, aunque se trata de un gran avance que da una respuesta a sus demandas, aún no han conseguido todo lo que piden.

"Por supuesto, quedan muchas más cosas, pero una de nuestras principales reivindicaciones era que tengamos esta prestación que necesitamos las empleadas del hogar por el hecho de que somos trabajadoras y que merecemos condiciones justas y dignas para hacer este trabajo tan importante", ha destacado Carolina.

Por su parte, Joaquín Prat ha decidido exponer su caso: "Esta mañana, Rosi, que es una parte muy importante de mi núcleo familiar, ha llegado a las 7:30 horas, haciendo un esfuerzo, para que yo pueda venir a trabajar y estar aquí y ella se ocupe de lo que más quiero en este mundo, que es mi hijo, y pueda acercarle a la parada del autobús para que papá pueda venir a trabajar".

"No concibo que si mi Rosi se queda mañana sin trabajo no cobre esa prestación de desempleo. No concibo cómo ha llegado tan tarde. Pero más vale tarde que nunca", ha apuntado el presentador, emocionado.

Carolina Elías ha destacado la necesidad de esta prestación para los empleados de su sector: "Es importante que podamos tener ese avance que pueda garantizar que si el día de mañana vamos a ser despedidas no vayamos a quedar en situación de calle, como les sucede a muchas compañeras, sobre todo internas, que trabajan y viven en el mismo lugar".

"Que una vez te pase esto, no tengas que dormir debajo de un puente, en un albergue o en la calle, sino que puedas tener una oportunidad de buscar otro empleo y continuar haciendo lo que nos gusta: cuidar de las familias españolas", ha finalizado Carolina.