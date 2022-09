Trias asegura que decidirá si se presenta a la Alcaldía de Barcelona "cuando todo se tranquilice"

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha asegurado que decidirá si se presenta como candidato de Junts a la Alcaldía de la capital catalana en las elecciones municipales de 2023 "cuando todo se tranquilice un poco".

"Hay una situación en Cataluña, en el Govern, con discusiones, con el debate de política general, que exige que todo el mundo esté tranquilo", ha afirmado este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Ha explicado que hará una encuesta para ver si tiene posibilidades de ganar los comicios: "Si tengo posibilidades de ganar me presentaré y si no, no me presentaré. No tiene ningún sentido que me presente si no tengo posibilidades de ganar".

Ha insistido en que su decisión está vinculada al orden del partido, a quien sigue pidiendo que se aclare: "Cuando os hayáis aclarado, hablamos y vemos que hacemos".

"Creo que si me presentara tendría posibilidades de ganar, pero tendría posibilidades si hay orden, si esto es un desorden no me interesa", ha sentenciado.

Un "gran error" que Junts salga del Govern

Sobre la situación de Junts, considera obligatorio "evaluar cómo se están haciendo las cosas" y cree que debe hacerse sin críticas y con la voluntad de ayudar para que las cosas funcionen.

"Si estás en un gobierno no puedes estar todo el día criticando", ha opinado, y ha confiado en que el secretario general del partido, Jordi Turull, evaluará la situación no para hacer críticas sino para que las cosas vayan bien, ha dicho.

Respecto a las declaraciones de Turull en las que reconoció que salir del Govern es una opción real sino se cumple el acuerdo de coalición, ha opinado que "sería un gran error".

Diada

Por otro lado, Trias ha dicho que entiende que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no asista a la manifestación de la Diada porque "es una figura que no es para ir a manifestaciones".

"En ocasiones excepcionales un presidente puede ir, pero a mi me molesta que en estas manifestaciones los políticos quieran ir a primera fila", ha sostenido el exalcalde, que sí acudirá a la manifestación.