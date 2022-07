Xavier Trias no descarta ser el alcaldable de Junts en Barcelona

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (Junts) no ha descartado serel alcaldable de JxCat, pero ha pedido un partido “fuerte” y “en orden”. “Han de aceptar una manera de hacer que no siempre es ortodoxa con los partidos. Yo no estoy dispuesto a según qué discusiones y peleas”, ha avisado en una entrevista en la emisora Rac 1, en la que ha explicado que se reunirá con el partido en septiembre.

Trias ha reconocido que un candidato ha de tener entre 40 y 65 años y, de hecho, ha considerado a Josep Maria Argimon como “un gran nombre”. En todo caso, ha indicado que tiene una “gran presión” para ser el candidato, y ha dicho que no quiere quedar como "el niño que tiene la pataleta". Sobre los nuevos audios de Villarejo, ha pedido la destitución del magistrado Fernando Andreu y que la fiscalía actúe de oficio.

“No os podéis imaginar la presión que tengo, es alucinante. La gente me para, me llaman de todos sitios diciendo "te has de presentar, has de ayudar", ha reconocido Trias al preguntarle si sería el alcaldable de JxCat en Barcelona. En este punto, ha asegurado que él siempre se ha dedicado a ayudar, pero necesita pactar unas "condiciones" antes de dar el paso.

Trias ha pedido un partido ordenado, en el que "todos vayan juntos", y ha advertido que él no se puede presentar si hay cinco candidaturas diferentes en el mismo sector. También ha avisado de que no está dispuesto a aguantar según qué "peleas" y que hace falta que "los que manden se entiendan y vayan bien". "Yo no me presento para perder. Las cosas han de ir de una determinada manera y el primer problema que hay es que el partido ha de ser fuerte", ha insistido.

Así, ha instado a Junts a "poner orden" en el congreso que celebrará este fin de semana para después poder hablar tranquilamente en septiembre.

Al preguntarle por la edad, ha ironizado que él mismo usa este argumento para descartarse, para lo que hay que buscar a gente joven, pero ha situado otros factores a tener en cuenta como el "liderazgo". Precisamente, ha asegurado que Argimon sería un "gran nombre" y “no es ningún disparate" plantearlo como candidato porque es una persona "con una capacidad importante".

Pide la destitución del magistrado Andreu

Tras escuchar los nuevos audios de Villarejo en los que se puede escuchar cómo este se ríe y admite la falsedad de la cuenta de Trias en Suiza en una comida con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el presidente de ‘La Razón’ y el comisario y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo José Luís Olivera, el exalcalde ha pedido la destitución del magistrado o que sea investigado, y ha opinado que en este tipo de situaciones ha de intervenir de oficio también la fiscalía.

"Es una cosa de una gravedad extraordinaria, es muy grave que un magistrado esté escuchando todo eso y no ponga una denuncia. Denota una degradación tan grande que no puedo entender que no se tomen medidas”, se ha quejado.

Al preguntarle si tomará acciones legales, ha recordado que él ya las tomó contra ‘El Mundo’ y ahora ha de evaluar si vale la pena hacer alguna cosa más.

Trias, que dice tener una buena relación con Alberto Fernández Díaz a pesar de este asunto, ha opinado, no obstante, que no perdió la alcaldía solo por esta información falsa publicada sobre él.