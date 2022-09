Maluma, operado de urgencia: "No os preocupéis. Ahora mucho descanso y reposo, voy a volver y más fuerte"

Maluma ha tenido que pasar por el quirófano. El cantante colombiano ha hecho un alto en el camino para intervenirse de la rodilla, tal y como él mismo ha detallado en sus redes.

"Al mal tiempo buena cara. Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero, con sus oraciones y buena energía, seguro todo saldrá bien. Los amo", publicaba el artista hace unas horas en su Instagram, junto a una foto de él preparándose para entrar en quirófano.

Instantes después, y vista la preocupación de sus fans, el cantante tranquilizó a los seguidores a través de sus stories. "Gracias al equipo. Todo salió perfecto", escribió, con una fotografía de su pierna vendada.

Además, el artista dio los motivos de su operación. "Hace un par de años me pusieron unos tornillos biodegradables y la cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho. Ni siquiera podía apoyar el pie, no podía doblar la rodilla y creo que ha sido por tanto ejercicio, mucha actividad física".

Según Maluma, esto se lo debería tomar "como un mensaje para manejar las cosas con calma". "Hay veces que me gusta hacer todo al mismo tiempo. Paciencia. Esto es como digo yo, otra raya para el tigre. Ahora viene la recuperación, los conciertos todos siguen en pie, como si me toca cantar en una silla de ruedas, ahí voy a estar. No os preocupéis. Ahora mucho descanso y reposo, voy a volver y más fuerte", concluye el artista en sus stories.

Ahora, todo pasa por recuperarse por completo y recuperar su agenda de conciertos para, cuanto antes, volver a subirse de nuevo a los escenarios para el deleite de sus fans.