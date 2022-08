Anitta estrena 'El que espera', su nueva canción junto a Maluma

La artista Anitta, uno de los grandes iconos del pop en la actualidad, ha lanzado El que espera, su nueva canción con Maluma. Tanto el tema como el videoclip están disponibles en todas las plataformas digitales a partir de este viernes.

Este nuevo lanzamiento da paso al anuncio de que la cantante está finalizando la edición deluxe de Vesions of me. Además, es una prueba más de que está lanzando un nuevo vídeo musical cada semana como anticipo de ese álbum. La semana pasada publicó el seductor vídeo de Gata, que acumula ya más de 2,5 millones de visitas.

El mes de agosto, que ya puede denominarse como Anitta August, está siendo muy especial para ella. A finales se subirá al escenario de los MTV Video Music Awards 2022.

Y no solo eso, también está nominada en los VMAs en la categoría de Best latin con su tema Envolver, lo que la coloca como "la primera brasileña en ser nominada por un proyecto en solitario en la historia de los VMAs".

Ese evento se transmitirá en vivo desde el Prudential Center en Newark, NJ a las 8PM EST el próximo 28 de agosto. Será un paso más en su carrera, en la que ya ha conseguido un récord mundial Guinness como primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en Spotify global.

El pasado mes de abril, Anitta lanzó Versions of me, que recibió elogios de Rolling Stone, Billboard, The New York Times y NME, entre otros. Con 15 canciones, se publicó en español, inglés y portugués, y alcanzó el récord de la mayor semana de reproducción para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de visualizaciones.