Izan, víctima de bullying, agradece todo el apoyo recibido por su cumpleaños: "Me habéis subido mucho la moral y la felicidad"

La historia de Izan, víctima de acaso escolar en Lloseta, Mallorca, se hacía pública cuando su hermano mayor compartía en sus redes sociales el momento en el que los compañeros de clase del menor entonaban, el día que celebraba la llegada de sus 11 años, el "Cumpleaños Feliz", pero con la letra cambiada con insultos y risas acerca de su físico.

Tras la viralización del vídeo, muchas personas anónimas y celebridades públicas han felicitado a Izan con el fin de mostrar su apoyo y también de visibilizar el del bullying, problema que se sigue dando en las aulas de los colegios, a pesar de las medidas y protocolos existentes.

El joven ha querido mostrar, a través de unas imágenes publicadas nuevamente por su hermano, su agradecimiento ante el gran apoyo y el cariño que ha recibido, compartiendo sus primeras palabras después de que su situación conmocionara al país.

"Muchas gracias a todos los que me habéis enviado vídeos de felicitación después de lo que me pasó", comienza diciendo Izan en el vídeo, asegurando que todos los comentarios y felicitaciones le han subido el ánimo: "Me habéis subido mucho la moral y la felicidad".

Por otro lado, también ha mandado un mensaje qué a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo: "Tendría que decir tantas cosas... Siempre vais a salir de eso y, si os lo siguen repitiendo, pasad, ya tomaréis medidas".