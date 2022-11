Eduardo García Llama, ingeniero en la misión Artemis I: "El espacio es el próximo nicho ecológico del ser humano como especie"

Ya lo intuyó Felipe II en el siglo XVI, cuando, al frente de un imperio 'en el que no se ponía el sol', acuñó como lema que el mundo no es suficiente. O lo que es lo mismo y tal y como pasó a la historia: "Non sufficit orbis". La ambiciosa cita del monarca español, peregrina para aquel momento, la ha hecho ahora suya el físico e ingeniero valenciano Eduardo García Llama en un contexto histórico "muy diferente" como guiño a sus orígenes. Miembro clave de la misión Artemis I, que allanará el camino para el regreso del ser humano a la Luna, la ha elegido para adornar el polo de la NASA con el que ha preparado el lanzamiento.

Con esa indumentaria, prácticamente idéntica a la de sus compañeros, trabaja García Llama, responsable de guiado y control de la nave Orión en Artemis I y jefe de controladores de vuelo de ingeniería en esta tarea. Su labor en esta misión de la agencia espacial estadounidense, que tratará de despegar este miércoles tras varios intentos fallidos, le ha hecho acreedor del premio Orión, que reconoce su contribución y le ha permitido 'colar' en el interior de la cápsula un ejemplar de un muñeco de Snoopy. Más allá de la instrumentación específica, el peluche servirá de indicador de aceleración cero.

En 2019, con motivo del 50 aniversario de la llegada del ser humano al satélite terrestre, García Llama ya publicó el libro 'Apolo 11: La apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez'. Algo más de tres años después, el destino ha querido que se encuentre al frente de un equipo fundamental para encarar esta nueva etapa de la exploración del astro más cercano al planeta azul.

Esta pasada noche he hecho mi primer turno “on-console” en el Mission Control Center, dentro de la cuenta atrás de Artemis 1. Todos en el Mission Evaluation Room (MER) hemos vestido un polo similar a este, cada uno con su nombre. Yo decidí añadir “Non Sufficit Orbis” pic.twitter.com/RsIZopFTau — Eduardo García Llama (@EGarciaLlama) August 28, 2022

¿En qué consiste exactamente esta misión Artemis I?Es la primera misión del programa Artemis, que pretende volver a tener seres humanos en la Luna. En esta ocasión, el objetivo no es solo ir y volver, como con Apolo, sino quedarnos allí con bases en las que haya una presencia permanente de personas. Una de las finalidades es llevar a cabo investigaciones científicas. Lo comparo con el caso antártico. Se descubrió, se visitó, pero un campamento fijo no llegó hasta el siglo pasado. Ahora, empezamos ese proceso con otro lugar remoto, inhóspito y de características extremas.

Las duración de Artemis I varía en función de la fecha de lanzamiento. En esta ocasión, se extenderá 25 días, 11 horas y 36 minutos, desde el 16 de noviembre hasta el 11 de diciembre, pero ¿cuáles son los detalles de la misión?En función de la fecha de lanzamiento y de la hora, la misión se prolonga un poco más o un poco menos. Cuando la nave se encuentra en el punto de máxima aproximación, a 62 millas (unos 100 km), se hace una maniobra asistida por la gravedad lunar, pero también encendemos el motor principal. Eso nos pone en una trayectoria que modificamos después con otra maniobra para situarnos en una órbita más distante. Para regresar, se hace lo mismo pero al revés y se vuelve a pasar muy cerquita de la Luna. La máxima distancia que se alcanza son alrededor de 40.000 millas (unos 70.000 km).

¿Cuál es exactamente su labor en esta misión?Yo soy responsable de dos sistemas de la nave Orión que son el guiado y el control. Esa es una parte que ya se ha acabado. Además, en modo de vuelo, soy el jefe de controladores de vuelo de ingeniería para los sistemas de guiado y control de la nave Orión en la misión Artemis 1.

¿Y eso en qué se traduce?El guiado le dice a la nave lo que tiene que hacer para cambiar de trayectoria o corregirla, para hacer encendidos de los motores de los diferentes sistemas propulsivos a bordo, para insertarse en la órbita alrededor de la Luna o para salir de ella y dirigirse a la Tierra... El control es el sistema que ejecuta eso, que le indica a los motores cuándo se tienen que abrir y cerrar, por cuánto tiempo, controla la orientación de la nave... Mi trabajo consiste en asegurarme de que todo eso funcione bien y solucionar posibles problemas. Asimismo, me encargo de cosas más mundanas, como las asignaciones de las rotaciones del personal.

Eduardo García Llama, responsable de guiado y control de la nave Orión en Artemis I. CEDIDA

¿Qué vendrá después de Artemis I?La de ahora es una misión no tripulada porque es un vuelo de pruebas, es un test. Si sale bien, Artemis II sí tendrá tripulación, aunque no se posará sobre la Luna. Orbitarán a su alrededor y volverán. Si esa también finaliza con éxito y otras cosas tienen un resultado satisfactorio en paralelo, Artemis III sí que alunizaría en la Luna y a partir de ahí.

Si el ser humano ya probó su capacidad para llegar a la Luna, ¿por qué es importante regresar?Eso es como preguntar, si ya hemos ido a la Antártida, para qué volvemos. O si hemos ido al Everest, para qué regresar. Es curioso, porque son preguntas que a mí me hace mucha gente y no es nada distinto de cualquier otra situación histórica. Nadie dejó de ir a Groenlandia porque ya se estuvo allí. Pues con la Luna pasa lo mismo.

¿Y Marte? ¿Es un objetivo real?A mi juicio, el espacio es el próximo nicho ecológico del ser humano como especie, en la misma manera en la que hace 70.000 años los primeros especímenes de homo sapiens salieron de África y acabaron poblando todo el mundo. Lo que más cerca está es la Luna y después Marte, que aunque se encuentra inconcebiblemente más lejos, es un objetivo real a mucho más largo plazo. Sin embargo, hay gran cantidad de cosas que tenemos que hacer antes. Artemis, como programa, es un paso intermedio y la Luna va a ser un inmejorable banco de pruebas.

Eduardo García Llama, responsable de guiado y control de la nave Orión en Artemis I. CEDIDA

¿Cómo está viviendo toda esta experiencia?Es muy exigente. Yo diría que más que estrés lo que hay es mucha exigencia. Estás muy ocupado, tienes que permanecer centrado y tampoco te da tiempo de pensar en aspectos más emocionales. No obstante, ese es el tipo de cosas que te pueden sobrecoger. La dimensión del programa es gigante y hay mucha visibilidad y presión autoimpuesta por querer hacerlo todo bien.