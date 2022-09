La falta de libros de texto es uno de los problemas al que alumnos, padres y profesores tienen que enfrentarse cada año cuando, al comenzar las clases, se dan cuenta de que aún no pueden disponer de todo el material para poder llevar a cabo un buen desarrollo de ciertas asignaturas.

Este viernes, Joaquín Prat, en El programa del verano, ha estallado contra la falta de previsión de las comunidades autónomas: "Esto es un escándalo y lo es todos los años, de todos los programas y sucesivas leyes educativas y el mangoneo de cada comunidad autónoma".

"Nueva ley, estamos en el inicio de curso y todavía no se han pactado los contenidos. Resulta que estás pagando el colegio de tus hijos desde el mes de septiembre y hasta octubre no tienen, por ejemplo, el libro de sociales o de ciencias", ha criticado el presentador de Telecinco.

Un equipo del matinal se ha trasladado a una librería donde el propietario cuenta con una lista de más de cincuenta personas que esperan poder conseguir los libros de texto para este curso escolar. "Muchos de los libros están pedidos desde finales de junio o principios de julio. En el caso de primaria, muchos libros de religión y de ciencias sociales o naturales e inglés, lamentablemente, a día de hoy todavía no contamos con ellos para poder entregárselos a los padres", ha destacado el librero.

"Parece que somos los últimos y los malos y que frenamos la vuelta de los chicos al colegio, pero es culpa de los proveedores", ha agregado el dependiente. "Esto es de coña", ha apuntado Prat que, además, ha defendido a los libreros: "Son el último eslabón de la cadena y no pueden facilitar material que no han recibido de las editoriales. Las editoriales no pueden fabricar el libro porque resulta que no hemos cerrado las materias o las cuestiones a tratar en cada materia del plan educativo porque estamos con el mismo juego de siempre. Además, me parece un escándalo y una tomadura de pelo para las familias el cambio de libro de texto cada año o cada dos años", ha denunciado el periodista.