Arranca un nuevo curso escolar protagonizado por la LOMLOE... pero con siete comunidades sin aprobar sus currículos

Quizás una de las novedades más notables para este nuevo curso, más allá del incremento del coste del material escolar como consecuencia de la inflación, es la implantación de la reforma educativa del Gobierno, la LOMLOE. El desarrollo curricular que impulsó el Ministerio de Educación para todas las etapas educativas se empezará a aplicar desde septiembre en los cursos impares. Pero, a pocos días de que los estudiantes vuelvan al colegio o al instituto tras el verano, todavía hay siete comunidades autónomas que no han aprobado sus respectivos decretos de enseñanzas mínimas.

A lo largo de este año, el departamento dirigido por Pilar Alegría ha ido ratificando los currículos de cada etapa educativa (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), cuyo denominador común es un cambio de paradigma en la forma de enseñar: más competencial ("saber hacer") que memorística (solo saber). Según dicta la LOMLOE, lo aprobado por el Gobierno es la base sobre la cual el resto de autonomías debían desarrollar sus propios decretos. El Estado establece el 60% del currículum escolar, y a las comunidades autónomas les corresponde el 40% restante (el 50% para los territorios con lengua cooficial).

Algunas, como Madrid, se quejaron del poco margen de tiempo que se les ofrecía para complementar ese currículo del Gobierno, aunque por lo general la mayoría fue aprobando sus respectivos reales decretos antes de verano.

Sin embargo, Cataluña, por ejemplo, es la primera en reabrir las puertas de sus colegios el próximo 5 de septiembre... pero sin currículo educativo. Es una de las siete autonomías que tampoco las han aprobado, ni tienen previsto hacerlo, al menos, antes de que arranque el curso. Andalucía, Canarias, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Cataluña y Murcia no han publicado los reales decretos de ninguna etapa educativa. A Asturias y Navarra les quedan todavía un par de etapas por aprobar.

Así, si bien el año pasado las diferencias territoriales en torno a la educación se resumían en la distinción entre las autonomías que mantuvieron el refuerzo de profesores por la pandemia y las que no; este septiembre estará tremendamente marcado por la aplicación de la LOMLOE en los cursos impares. "¿Aprobarlos? No, en los próximos meses. De todas formas, los colegios ya tienen el borrador y trabajan con ellos desde hace muchos meses", defienden a 20minutos desde la Consejería de Educación del País Vasco.

Y es que las demoras acaban salpicando, evidentemente, a la comunidad educativa. Y podría haberse producido un efecto dominó. Si falta por completar los currículos, los editores de libros de texto tendrían que haber aguardado para imprimirlos con todos los cambios. Si no hay libros, los profesores empiezan cojos a programar el nuevo curso. Paralelamente, los padres y madres no pueden comprar los libros para sus hijos, al menos no aquellos que quedarán obsoletos este año por la reforma educativa.

Los editores de libros trabajan con los borradores

Los editores de libros de texto ya mostraron su "preocupación" antes de que el Gobierno aprobase los últimos currículos. Finalmente, se publicaron antes de verano, pero ante la falta de los decretos de muchas autonomías, han adoptado una nueva estrategia: trabajar sobre las versiones que se han ido haciendo públicas.

"Esto nos está llevando a trabajar con los borradores con el fin de que, a comienzo de curso, los alumnos y profesores puedan contar con los libros adaptados a la nueva ley", explica la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE) a este diario. "Sí que va a haber libros en todas las comunidades autónomas", reiteran.

Según detallan, comunidades como Castilla y León les han comunicado que, pese a no haber ratificado todavía sus currículos, los borradores no han sufrido cambios, "por lo que se puede trabajar con ellos". "Es importante destacar que los Decretos son la base con la que los profesores también tienen que hacer su planificación didáctica. Una vez que estén aprobados, se revisará que todo está de acuerdo con el texto definitivo y si hay que corregir o incluir alguna cosa, se incluirá", añaden.

Ahora bien, si las modificaciones llegan una vez distribuidos los libros, aseguran que hay "fórmulas" para hacer llegar a los profesores y alumnos las modificaciones precisas. "Entre ellas, están las plataformas digitales de las editoriales a las que los alumnos y profesores tienen acceso", concluyen.