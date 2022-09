Jennifer Lopez muestra su enfado con un invitado que filtró un vídeo privado de su boda: "Lo hizo por dinero"

La actriz y cantante Jennifer López (53 años) y su esposo Ben Affleck (50) celebraron recientemente su boda, que oficialmente se había celebrado en una ceremonia íntima en Las Vegas. Lo hicieron con un evento que duró tres días, en una finca privada y al que acudieron muchos invitados.

A todos ellos se les hizo firmar un documento de confidencialidad que les prohibía difundir imágenes del enlace, garantizando así la tranquilidad de los novios y de los propios invitados, muchos famosos, que pudieron divertirse sin miedo a que sus imágenes acabaran en los medios.

Pero uno de esos invitados rompió el acuerdo y un vídeo de Jennifer López cantándole a su marido, mientras éste miraba sentado en una silla, en medio de una pista de baile, acabó siendo publicado por el medio estadounidense TMZ.

La cantante se ha pronunciado sobre esta filtración en redes sociales, mostrando su enfado. "Fue grabado sin permiso. Punto. Y quien lo hizo se aprovechó de nuestro momento privado", escribía Lopez en redes sociales.

"No sé de dónde lo han sacando porque teníamos ndas [non-disclosure agreement o en español, acuerdo de no divulgación] y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda", revelaba la cantante.

"Nuestra decisión fue que no fuera público", explicaba Jennifer Lopez, que quería decidir qué hacer con las imágenes y en todo caso tenerlas "para compartir con mis fans", lo cual haría "cuando cuando esté lista para hacerlo".

"Este vídeo fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero", exponía la intérprete, que no dejó claro si tomará medidas o si están tratando de localizar al o la culpable de la filtración.