Regresa 'Got Talent' con disciplinas nunca vistas, muchos concursantes extranjeros y Paula Echevarría sacando de quicio a Risto

"Es difícil empastar bien con un equipo que lleva tiempo y la clave de Paula ha sido ser ella, no impostar o tratar de ser otra. A veces me ha sacado un poco de quicio, pero eso dice mucho a su favor. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos", decía con su habitual sinceridad directa Risto Mejide sobre la incorporación de Paula Echevarría a la nueva temporada de Got Talent.

El concuso de talentos de Telecinco regresará la semana que viene, con el día exacto aún por concretar, y con algunas novedades. El escenario de la grabación de las primeras fases ha sido el del Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Tras las audiciones, que ya se han grabado, llegarán más adelante las semifinales y la final de nuevo en directo, donde el ganador se llevará los 25.000 euros del premio.

Concursantes llegados de 21 países del mundo han querido demostrar su talento sobre el escenario de la adaptación española del formato de televisión más exitoso del planeta, tal y como acredita el Guinness Book of World Records, convirtiendo la presente edición en la más internacional hasta la fecha.

Han sido 270 actuaciones por el momento en las que Santi Millán ha sido de nuevo el maestro de ceremonias, incorporándose la actriz Paula Echevarría al equipo de jueces formado también por Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

La actriz ha hablado sobre cómo ha sido incorporarse al equipo veterano. "El trato con los compañeros ha sido bueno, hemos empastado bastante bien. Me he sentido querida y me han echado un capote cuando lo he necesitado, porque notaba las tablas que tienen ellos. Nos hemos peleado un poquito, nos hemos reconciliado, nos hemos divertido y nos hemos reído mucho", aseguraba.

Ella ha hecho dúo con Edurne en lo de emocionarse y llorar con algunas actuaciones, según anunciaron: "He tenido que beber mucha agua para tragar el nudo que se me hacía a veces", decía Echevarría sobre la emoción que ha sentido en uno de los programas en los que mejor se lo ha pasado trabajando, según dijo.

En el estreno se podrá ver...

Entre las actuaciones del estreno se podrá ver a un concursante que toca la flauta con la nariz; un hombre que revoluciona el teatro demostrando su Récord Guinness rompiendo cocos con la mano; dos magos dejan al jurado en shock; un TikToker que sufrió pánico al salir de su casa tras la pandemia y que se enfrenta por primera vez a una actuación con público; uno de los números de acrobacia más espectaculares y sorprendentes del programa; y un artista que pinta un retrato de Risto Mejide usando sus genitales serán algunas de las actuaciones de la primera gala.

Según adelanta la cadena, a lo largo de la velada Risto Mejide se sorprenderá al comprobar que Paula Echevarría comparte con él varios noes y también experimentará sentimientos dispares: se emocionará hasta las lágrimas con una actuación y abandonará el teatro después de ver otras dos. Por su parte, Dani Martínez participará en una acrobacia y acabará suspendido en el aire y Edurne, la jueza más veterana de la mesa, estrenará los Pases de Oro de la temporada apretando el botón dorado junto a uno de sus compañeros.