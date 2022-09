El herpetólogo y presentador Frank Cuesta ha anunciado en su canal de YouTube que quiere montar un gigantesco santuario de animales en España, además del que ya tiene en funcionamiento en Tailandia.

El activista asegura que quiere un gran terreno de 1.000 hectáreas para tener un espacio donde acoger y recuperar especies de todo tipo, para que vivan en libertad. "No sé dónde estará todavía, pero sí sé cuando: ya", avanzaba.

Sabe Cuesta que se encontrará con oposición y con la mochila de sus polémicas y prejuicios sobre él. "Sé que la oposición va a ser grande, pero sé con quién tengo que hablar y contactar para que sea un lugar espectacular", decía.

Así, pedía claramente que eso se olvide: "No me pongáis trabas ni me déis patadas, porque esto no va de política, va de salvar animales. Os pido que no entorpezcáis. Si no queréis colaborar, por lo menos no me pongáis trabas. No va a ir de ideologías, no va a ir de colectivos, ni de partidos políticos", dejaba claro.

"Cuando tengo que salvar un animal si tengo que dejar que me humillen, me dejo humillar y ha pasado muchas veces", recuerda el herpetólogo sobre su capacidad de sacrificio por los animales, por los que le han disparado, golpeado y tomado represalias en Tailandia.

"He montado una asociación, dos refugios y un santuario y ahora quiero montar uno en mi país", recuerda, incluido su actual santuario en Tailandia, que montó en 9 meses y que tiene 30 hectáreas de terreno lleno de especies diferentes.

"Voy a invertir dinero que ni tengo para meterme en esto. Tengo que conseguir mucho dinero y no quedará para mis hijos, ni para Yuyee ni para nadie, quedará para los animales. Cómo consiga el dinero ya lo veré más adelante, tengo tres opciones. No lo haré solo, lo haré con una persona que estoy esperando que me conteste", anunciaba sobre la financiación, que probablemente pase por la creación de un crowdfunding, o lo que es lo mismo, pequeñas donaciones de particulares.

Frank Cuesta opina que ese santuario tiene que ser privado, "porque si es público y están involucrados los políticos, que cada cuatro años cambian y están por lo que están, te pueden quitar el santuario".

"Obviamente el proyecto para España me llevará más de nueve meses, pero espero que menos de un año, espero que para septiembre del año que viene estemos funcionando, aunque en España la burocracia es más difícil que aquí", avanzaba sobre los plazos del santuario.

Ese santuario sería un lugar que albergaría cualquier especie, para animales, incluidos depredadores como tigres, leones o lobos, pero también para elefantes si hiciera falta. "Se trata de crear un espacio natural donde los animales vivan en paz y en libertad, pero buscándose la vida, porque será un espacio natural donde las especies convivan", aclaraba.

Por último, Frank Cuesta hacía ver que no será como Cabárceno, por ejemplo. "No será un lugar para que la gente lo visite a modo de zoo, pagando un ticket para entrar, pero sí puede ser un lugar donde estudiantes puedan ir a formarse", hacía ver. Y es que como trabajadores querría "gente joven, aunque también habrá gente experimentada" y le gustaría tener convenios con universidades.

"Si no consigo montarlo en España, probaré en Portugal, Francia o Italia", decía en su empeño el herpetólogo. Los animales que acoja, atienda, cure y deje en libertad procederán de diversos lugares y escenarios, como el tráfico ilegal intervenido, circos, propietarios privados, abandonos...