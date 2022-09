Colas para comprar los abonos del metro en el primer día con rebajas en el transporte público en Barcelona

La entrada en vigor este jueves de las rebajas en el transporte público ha provocado algunas colas a primera hora de la mañana en las máquinas de venta de billetes del metro de Barcelona. "No me esperaba que hubiera tanta cola", ha asegurado Mariona, usuaria habitual.

En cambio, en Rodalies y Media Distancia, como los títulos se podían adquirir desde el pasado 24 de agosto, los usuarios han constatado normalidad en el servicio. "He cogido el tren en Vilassar y he venido muy bien. Hoy no he notado mucha diferencia", ha dicho Eva.

Varios viajeros habituales han celebrado las bonificaciones. "Estos meses se agradece ir más descansado económicamente", ha opinado Mariona.