No es la primera vez, y me temo que no será la última, que escribo sobre el apocalipsis cotidiano, si estamos pendientes de lo que se dice en los medios de comunicación. Pero durante este mes de agosto se han batido todos los récords del mundo mundial. De hecho, no sé cómo hemos podido llegar a septiembre sin que nos haya tragado la Tierra, quemado el Sol o sin haber muerto de sed.

Es posible que los que han pasado todo el mes de vacaciones en segundas residencias o en el extranjero hayan desconectado de la información diaria lo que, sin ninguna duda, agradecerá su salud. Pero los que no han podido hacer vacaciones o solo unos pocos días, hoy están más asustados que nunca.

Ya es duro volver al trabajo después de unas vacaciones muy merecidas después de la pandemia que, como recordarán, si fuera por algunos epidemiólogos, los niños todavía hoy no habrían vuelto a sus colegios y a los mayores ya se nos habrían inyectado tres dosis más de vacunas contra el Covid-19. En fin, que lo que vende más es lo catastrófico y si es del género gore, mejor.

¿Será duro el invierno? Es posible. ¿Nos encerramos en casa y no salimos? No podemos hacer esto, ¿verdad? Pues, entonces, feliz reincorporación"

¿Han podido hacer vacaciones? ¿Se lo han pasado bien? Muy cortas, ¿quizás? Permítanme que les desee una feliz vuelta al trabajo. De momento, ya lo saben, algunos trenes son gratis o tiene sus tarifas muy reducidas para paliar, en la medida de lo posible, la alta inflación que padecemos por las agresiones del sátrapa de Moscú.

También cabe destacar que lo que en su día el PP calificó de ocurrencia, es decir, la excepción energética ibérica, es posible que sea adoptada en toda la Unión Europea, como también es posible que se termine el gasoducto MidCat que permitiría que España pueda ayudar con gas a los países que tanto nos han ayudado a nosotros.

