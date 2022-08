Continúan los rumores de ruptura entre TheGrefg y Gemita: la 'streamer' confirma que vivirá en otra casa cuando vuelva a Andorra

Cada vez son más los que dan por hecho que The Grefg y Gemita, una de las parejas de streamers más queridas, han decidido romper su relación tras más de dos años juntos.

Aunque hace unas semanas, cuando comenzaron los rumores, el murciano aseguró que "todo estaba bien", la actitud de la valenciana durante el verano ha dado la sensación de lo opuesto.

"No sabéis cuando me estáis ayudando", comentó entonces la influencer en uno de sus directos desde su ciudad natal, alejada de su residencia habitual en Andorra y visiblemente apenada. "Si no he dicho nada es porque todavía no es el momento", añadió.

Desde entonces, no hay duda de que han pasado los últimos meses separados. Parecía que Gemita había decidido alejarse del todo del capital vecino y establecerse en la casa de sus padres en Valencia. Sin embargo, ha confirmado que va a volver, pero no a la residencia con The Grefg.

Gemita forma parte del grupo de Girls&Gaming, un proyecto para apoyar a las streamers femeninas con el objetivo de crear contenido juntas en un mismo hogar. Aunque al comienzo del grupo, ella solo acudía allí para el trabajo, ahora parece que se instalará en la casa definitivamente.

"Ahora, cuando vuelva, ya me quedo allí, ya no vuelvo... ya no vuelvo a Valencia", ha comentado, dando a entender más bien que no regresaría a la casa de TheGrefg. Algo que ha terminado por confirmar lo que ya todos sospechas y de lo que solo falta la confirmación oficial de las partes implicadas.