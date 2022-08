Un nuevo drama veraniego ha llegado a la comunidad de Twitch. Si hace tan solo unos días se confirmaba que había surgido el amor entre los jóvenes streamers Karchez y Abby, ahora parece que se ha roto la relación entre TheGrefg y Gemita.

La pareja comenzó su relación hace 2 años y, desde entonces, han sido muy cariñosos ante el público, confirmando incluso que ambos compartían casa en Andorra. Pero, ha sido precisamente este dato el que ha hecho saltar las alarmas.

La joven valenciana parece haber vuelto a su tierra por las vacaciones, pero a muchos le ha extrañado que haya comenzado a realizar su trabajo en Twitch desde una habitación diferente que no sea en su casa habitual en Andorra.

"No sabéis todavía lo mucho que me estáis ayudando".

Actos (o más bien falta de actos), indirectas ... así desde hace días. Siento que la ruptura sea reciente y tu cumple @gema327, igualmente @TheGrefg nunca te ha merecido. El dinero no te da la felicidad, desde luego. pic.twitter.com/fcOMZTmkux — mareeaazul (@mareeaazul) August 5, 2022

Por si fuera poco, en uno de los últimos directos, Gemita sorprendió al declarar, emocionada, que el amor que recibía a través de las redes sociales la estaba ayudando a superar algo "que aún no sabían".

Razón suficiente para que muchos dieran por confirmado que la relación se había roto definitivamente. Sin embargo, el revuelo fue tal en Twitter, que los protagonistas del drama ha tenido que desmentir, muy molestos, los rumores.

Primero, ha sido TheGrefg, que se ha mostrado muy enfadado al recibir la pregunta directamente en su stream a través de los mensajes que los nuevos suscriptores pueden dejar. "¿Se rompió el amor de tanto usarlo?", quería saber un seguidor. "Voy a intentar responderte sin insultarte", saltaba muy tenso el murciano.

"No tengo por que responderte si estoy bien o mal con mi novia", ha explicado: "Es una pregunta que no deberías hacer nunca. Aun así te digo que no hay ningún problema y que está todo bien".

Una negación rara, pero efectiva, de la ruptura, que no ha servido a muchos después de seguir viendo la actitud de Gemita. "Me estáis preguntando mucho y si no he dicho nada es porque todavía no es el momento", ha comentado, también muy afectada, en su directo.

"Por favor pido que dejéis de ser tan intensos, de echar mierdas por todas las redes sociales, que tengáis paciencia y sobre todo respecto. Está siendo muy muy acosador el recibir tanto por tantos sitios", ha añadido.

Sin duda, un tema con el que ambos se están viendo muy afectados, pero que están intentando evitar mientras continúan adelante con sus proyectos profesionales.