Rocío Carrasco desvela por qué no se habla con Gloria Camila y dice del accidente de Ortega Cano: "Siempre supe que pasaría"

En el nombre de Rocío llega a su final y en el último capítulo emitido hasta la fecha, este lunes, Rocío Carrasco abordó uno de los temas que más dudas plantean: su relación con su hermana, Gloria Camila.

Entonces, la hija mayor de 'la más grande' dio por fin el motivo de por qué no se habla con su hermana. Echando la vista atrás, Rocío recordó el episodio que vivió con su hija, Rocío Flores, y que supuso la marcha de la joven de casa de su madre.

Al tiempo, recibió una llamada de Ortega Cano. "Es una llamada de auxilio, de: 'échame una mano'", desveló, haciendo referencia a la complicada adolescencia que estaba teniendo Gloria Camila.

Entonces, Rocío no dudó en hacerlo e incluso recordó una conversación entre ambas: "Vale, hermana, te voy a hacer caso", le dijo Gloria Camila a sus consejos. "Gloria siempre me respetó y siempre tuvo un comportamiento muy cariñoso conmigo", señaló Rocío en la docuserie.

Sin embargo, y siempre según Rocío Carrasco, lo que recibió fue que José Ortega Cano le reprochó su actitud. "Empezó a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse, que no soy su madre".

Entonces, decidió romper con todo: "Me descoloco y empiezo a preguntarme por dónde me viene esto. Me desbordo y me quito de en medio", desveló. "Yo no podía ni hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie", puntualizó.

Además, habló sobre los supuestos problemas de Ortega Cano con el alcohol y cómo lo contó él ante Bertín Osborne, donde dijo que estos llegaron después de la muerte de 'la más grande'.

"No es verdad, lo siento mucho, pero no es verdad. Podría decir mil cosas para demostrar que eso no es verdad. Podría narrar hechos concretos y situaciones concretas, cosas que mi madre se veía obligada a hacer en determinados momentos en esa casa, porque ocurrían cosas que no tenían que ocurrir en esa casa de La Moraleja", señaló Carrasco.

"Él tiene es problema con mucha anterioridad a que mi madre enferme. Es cierto que se le acrecienta cuando ella enferma y cuando ella muere. Es verdad que él se desorienta, que está en shock, pero el problema lo tiene de antes. Él sabe, y todos los que hemos vivido en esa casa y que hemos estado ahí día a día sabemos que lo que estoy diciendo es cierto", dijo Rocío, que sentenció: "Siempre tuve dentro que algo así acabaría pasando alguna vez".

Al hablar de José Fernando y sus problemas de adicciones, Rocío no dudó: "Se ha autodestruido".